Lasten Lumipäivät -tapahtumakiertue alkaa marraskuun lopussa. Ylivieskaan tapahtuma tulee maaliskuun 3.–4. päivä.

Tapahtuma on Suomen Hiihtoliiton ja suomalaisten lumilajien seurojen järjestämä kiertue, joka tarjoaa lumiliikuntaa alakouluille koulupäivien aikana sekä lapsille ja perheille illan perhetapahtumassa. Lumipäivien tarkoituksena on tuottaa uusia ja positiivisia kokemuksia lumilajien parissa. Opettajille Lumipäivät tarjoavaa ideoita hiihtotuntien järjestämiseen. Seuroille tapahtuma antaa rakennuspalikoita hiihtokouluihin.

– Jo kuudetta kertaa starttaava Lasten Lumipäivät -kiertue on upea talvitapahtuma, jossa paikkakunnan koulut ja perheet pääsevät kokeilemaan lumilajeja seurojen johdolla innostavasti, hauskasti ja turvallisesti. On hienoa nähdä, kuinka monta paikkakuntaa on lähtenyt mukaan tänäkin talvena. Uskon vahvasti, että hyvin järjestetyt ulkotapahtumat antavat tänä poikkeuksellisena aikana parhaan mahdollisen tilaisuuden kokea liikunnan riemua yhdessä, sanoo Suomen Hiihtoliiton seurakehittäjä Sanni Koivuranta.

Kiertuepaikkakuntia on 26 ja tavoitteena on liikuttaa 14 000 lasta, opettajaa ja vanhempaa suksilla.