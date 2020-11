Pohjois-Pohjanmaan yrittäjistä 24 prosenttia kokee olevansa joko jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista – Hyvinvoiva yrittäjä on yrityksen toiminnan ja menestyksen kivijalka

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronaepidemia on koetellut yrittäjiä monin tavoin. Yritystoiminnan kannattavuus on ollut vaakalaudalla rajoitustoimista johtuen, ja useat yritykset ovat joutuneet nopealla aikataululla muotoilemaan uusia toimintatapoja ja palveluita.

Epävarmuuden yhä jatkuessa kuormitus kasvaa – milloin tämä tilanne helpottuu? Stressin lisääntyessä ihmisen toimintakyky kapenee ja tekee vaikeaksi nähdä poikkeusoloja mahdollisuutena uudelle toiminnalle tai uudistumiselle.

Erilaiset työt ja ammatit kuormittavat normaalissakin arjessa eri tavoin ja vaativat terveydeltä ja työkyvyltä erilaisia asioita. Yrittäjien kohdalla kuormittaa paitsi työ myös yrittäjyyteen liittyvät vastuut ja tehtävät. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yrittäjän työ sisältää usein fyysistä kuormitusta, psykososiaalista kuormitusta mutta myös kognitiivista, emotionaalista ja eettistä kuormitusta.

Käytännössä työ rasittaa kroppaa, asiakaspalvelu ja sosiaaliset tilanteet vaativat hyvää henkistä jaksamista ja alati uusien asioiden oppiminen ja tietotulva ovat arkea. Työn kuormituksen lisäksi yrittäjyyden vastuut ja tehtävät kuten kirjanpito, markkinointi ja viestintä haastavat jaksamista. Huoli omasta ja työntekijöiden toimeentulosta ja jaksamisesta on iso.

Talouden epävarmuus heijastuu monin tavoin yrityksiin. Koronatilanteen myötä useat yrittäjät ovat uusien haasteiden edessä, kun palvelut siirtyvät verkkoon ja markkinoinnissa tarvitaan uusia tapoja ja ehkä jopa investointeja, joihin ei välttämättä ole mahdollisuutta poikkeusoloissa.

Suomen Yrittäjien yrittäjägallupin mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjistä 24 prosenttia kokee olevansa joko jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Silti vain joka kymmenes yrittäjä on hakenut apua työssäjaksamiseensa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenistöön suhteutettuna tämä tarkoittaa, että noin tuhat yrittäjää on jaksamisen äärirajoilla ja yli 850 yrittäjää kamppailee jaksamisensa kanssa ilman ammattiapua. 57 prosenttia yrittäjistä arvioi, että oma jaksaminen vaikuttaa paljon yrityksen toimintaan. Niiden osuus, jotka arvoivat, että oma jaksaminen ei vaikuta ollenkaan yrityksen toimintaan on vain yhdeksän prosenttia vastanneista.

Juuri sellaisena aikana, kun työssä on paljon kuormitusta, on erityisesti kiinnitettävä huomiota työstä palautumiseen ja työkykyyn. Ajanhallinnan taidot, terveelliset keinot stressin hallintaan sekä työkykyä ylläpitävä liikunta, terveellinen ravitsemus ja riittävä, laadukas uni ovat työstä palautumisen edistämisessä ja työkyvyn ylläpitämisessä olennaisia arjen asioita.

Vertaistuki on myös tärkeä osa yrittäjien jaksamisessa. Edellä mainittu yrittäjägallup osoitti, että yrittäjät hakevat tukea jaksamiseensa puolisolta (56 %) ja ystäviltä (38 %), mutta myös yrittäjäkollegoilta (44 %).

Jotta yrittäjät jaksavat tehdä työtä yrityksessään myös tulevaisuudessa, he tarvitsevat nyt tukea ja keinoja työn ja yrittäjyyden kuormitustekijöiden hallintaan sekä tilaisuuksia saada vertaistukea toisilta yrittäjiltä. Tukea ja keinoja on saatavissa laajalti esimerkiksi työterveyshuollosta, yrittäjäjärjestöstä ja yrittäjien jaksamista tukevista ajankohtaisista hankkeista sekä julkiselta puolelta, esimerkiksi ELY:n kehittämispalveluista ja TE-palveluiden kautta.

