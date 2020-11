Hyväpaha kriisi – "Elämä on kriiseistä tehtyä", kirjoittaa Juha Sorvisto lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Silloin tällöin näyttää, että jossakin yksi tai useampi asia menee hullusti ja homma karkaa ihmisen hallinnasta. Viime aikoina näin on sattunut usein ja vähän joka puolella. Sana 'kriisi' maistuu nyt suussani, ja siksi siihen tässä tartun.

"Kriisi on ihmisen tai organisaation kohtaama uusi tilanne, jossa aiemmin opitut ongelmanratkaisukeinot eivät välttämättä toimi." (Wikipedia)

En usko törmänneeni valtameren kokoiseen ajatukseen kriiseistä. Kriisejä tulee ja menee. Kriisejä syntyy ja niitä synnytetään – kriisin olomuotoja tutkitaan ja niitä luokitellaan. Kriisit vaikuttavat olevan tulemisessaan alati läsnä ja alati toistuvia ja uudistuvia.

Kun päällä on yllättävä kriisi, on pirullisen vaikeaa siitä tilanteesta nauttia – ahdistus ja suru lamauttaa. Mutta jos koet sanomista, kertomiseen on nyt olemassa ystävän lisäksi myös some. Valehtelevat ne ihmiset, jotka valtakunnallisen kriisin ytimessä ollessaan tiensä ulos näkevät, ja heistä tuleekin kriisin voittajia.

Uurastajat kokevat Martan osaa.

Jotta ihminen olisi mahdollisimman vaikea vastus mille tahansa, äkillisessä kriisitilassa ihmisen opittu sivistys taantuu, väistyy ja jäljellä ovat vaistot. Kun kriisiänsä joutuu elämään pitkään, ihmisen ajatus pyrkii selkiytymään ja asettumaan tutuimpaan mahdolliseen muotoon. Ei haittaa, jos uusittu muoto on potentiaalisesti johonkin hyödyllinen.

Ihminen hyökkää uhmaten vaikka surman suuhun, tai pakenee omaan päähänsä tai muuhun piiloon ja sinne piiloutuu, lamaantuu tai leikkii vaikka kuollutta, jotta selviää äkillisestä pahasta. Jos ja jos kun ihminen selviää, hän jää henkiin pohtimaan elämäänsä. Koska ihminen kykenee pohtimaan ja jakamaan lajinsa kanssa ajatuksiaan, sama kriisi ei kohtaa ihmisiä kahta kertaa...

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Höpöhöpö ja höpö. Vanhaan helppoon lankeaa uudelleen ja uudelleen. Katsokaa ympärillemme, tai lukekaa lehtiä sieltä tai täältä, tai silmäilkää somea. Elämä kulkee yhden askeleen eteenpäin ja kaks' taakse.

Evoluutio on hidas toimitus ja elämä ei ole kauniiksi käsikirjoitettua satua. Elämä on kriiseistä tehtyä. Elämässä pessimisti ei pety, ja hetken pessimisti saa tuntea olevansa oikeassa, vaikka valot pimeyksien reunoilla lopulta voittavat. Lopulta ihmiskunta oppii. Aina.

Mikään ei ole ikuista – ei hyvässä eikä pahassa. Kriisit päättyvät, mutta niiden opit elävät ennemmin – tai myöhemmin.

Juha Sorvisto

Ylivieska