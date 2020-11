Et miten meni noinniinkuomastamielestä? – Opettajien lomautukset joutuivat somekansan hampaisiin ja mopopojatkin saivat osansa, katso täältä viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ismo Kunelius

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla mielipiteitä irtosi useammastakin aiheesta, mutta opettajien lomautukset oli yksi aihepiiri, jota kommentoitiin. Perjantaina julkaisimme aiheesta uutisen ja siihen liittyviä asioita kommentoitiin muun muassa tähän tapaan:

– Yläkoulussa lomautuksella olevan open tunnilla katotaan videoita ja ollaan puhelimella ja tehään läksyjä. Lukiossa saa mennä kotiin lomautustunnilta. Eipä noissa oppiaineet edisty.

Mutta on oppilailla kevyempi syksy, kun kotiin ei jää paljon läksyjä. Keväällä voi tulla kiire kuroa takamatka kiinni... tai sitten vain opittuun jää aukkoja. Meidän lapset ei toistaiseksi ole kärsineet tilanteesta..

– Minä otin yhteyttä liittoon, sivistystoimeen ja kaupunginhallitukseen. Vetosin oppilaan oikeuteen saada opetusta, tämä on perustuslaissa säädetty. Nyt he eivät saa kaikilla tunneilla opetusta. Meillä on lapsella laskenut numerot kuin se kuuluisa lehmän häntä. Lapsi, joka tarvitsee strukturoidun ympäristön oppiakseen sekä juuri sitä opetusta, ei opi itse eikä näin ollen suoriudu kokeistakaan sillä tasolla, millä oikeasti voisi suoriutua.

– Mihin liittoon?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

–Opetusalan.

– OAJ on tehnyt voitavansa Ylivieskassa. Kannanotto on viety kaupungin johdolle keväällä, minkä jälkeen kaupunginhallituksen päätöksestä lomauttaa tehtiin oikaisuvaatimus. Uskaltaakohan kukaan tulevien kunnallisvaalien ehdokas vastustaa opetusalan lomautuksia?

– Olikohan ajateltu ihan loppuun asti? Eikös valtiokin olis avustanut, jos ei olisi lomautettu? Et miten meni noinniinkuomastamielestä?

– Tunneilla levottomuus ja häiriköinti lisääntynyt, kun opettaja lomautettuna eikä jatkuvaa valvontaa ole. Oppilaiden opetus ja oppiminen kärsii. Lomautusten vaikutus näkyy myös koulumotivaation laskemisena.

– Ja mietin myös sitä, että miten ihmeessä ja millä perusteilla opettajat voivat oppilaitaan arvioida kun opetus, ohjaus ja oppiminen on mitä on ja lomautusten vaikutukset laajat.

– Oppimisen lisäksi kärsii turvallisuus. Ihmeen vähän tämä on herättänyt julkista keskustelua. Onko niin, että riittää että lapset ovat koulussa? Ei niin väliä, mitä siellä tehdään?

Viime viikonloppuna poliisi jakoi Ylivieskassa mopoilijoille lahjakortteja laillisesta menopelistä. Kalajokilaakson uutinen aiheesta sai muun muassa tällaisia kommentteja:

– Kummassakin menettelyssä on puolensa. Tavallaanhan ne autotkin on liian tehokkaita sallittuihin nopeuksiin nähden. Ylinopeustilanteissa kaikkien kuljettajien taidot eivät riitä hallitsemaan ajoneuvoa eikä tekniikkakaan välttämättä ole riittävä taatakseen turvallisuuden. Mutta autojen jo tehtailla tekemä "viritys" on laillista. Ja mopojen oma virittely ei ole laillista.

– No mikä ettei, mutta minusta mopoilijoiden ajoneuvot pitäisi poliisien tarkastaa aina, kun niitä vastaan tulee. Moniko tuli paikalle laittomalla mopolla?

– Seuraavaksi jaetaan palkintoja autoilijoille, jotka ajelee "päivävalot" päällä (takavalot pimeenä).