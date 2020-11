Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela on nimitetty Itä-Suomen hovioikeuden presidentiksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tasavallan presidentti on nimittänyt Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan Itä-Suomen hovioikeuden presidentiksi seitsemän vuoden määräajaksi joulukuun alusta lukien.

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti, filosofian maisteri Antti Savela on toiminut ennen Oulun käräjäoikeuden laamanni virkaa käräjäoikeudessa hallintopäällikkönä, osastonjohtajana ja käräjätuomarina. Hän on ollut myös esittelijänä ja oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa sekä viskaalina hovioikeudessa. Lisäksi hän on toiminut erityisasiantuntijana oikeusministeriössä, tutkimusapulaisena yliopistossa ja nimismiehenä.

Savela on Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsen. Hän on toiminut Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsenenä ja varajäsenenä sekä rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan jäsenenä ja varajäsenenä. Savela on lisäksi ollut tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean päätoiminen sihteeri. Savelalla on julkaisutoimintaa.

Itä-Suomen hovioikeus sijaitsee Kuopiossa, ja sillä on pysyvä istuntopaikka Kouvolassa. Hovioikeuspiirin asukasluku on noin 1,05 miljoonaa henkilöä. Itä-Suomen hovioikeus käsittelee vuosittain noin 1200 asiaa.