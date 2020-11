Trumpin tappio on voitto totuudelle – Kalle Lehtonen kirjoittaa lukijoiden palstalla USA:n tilasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Istuva USA:n presidentti hävisi vaalit. Tappio on täydellinen luottamuspula hänen hallintoonsa, vaikka ei häntä olisi presidentiksi valittukaan, jos suhteellinen vaalitapa olisi ollut käytössä USA:ssa. Hänhän sai lähes kolme miljoonaa ääntä vähemmän kuin Hillary Clinton.

Trumpin aika tuli ihmiskunnalle kalliiksi. Hinta riippuu siitä, kuinka paljon on syntynyt Trumpille opetuslapsia. Esimerkiksi Boris Johnson valehteli surutta kansalle ajaessaan brexitin Britanniaan. Kun Trump poistuu näyttämöltä, onko Boriksen kohtalo sama: jättää vahingot toisten korjattavaksi ja valehtelu historian tuomittavaksi?

Euroopassakin on populistisia liikkeitä, joita Trumpin menestys on tukenut, jopa Laura Huhtasaarikin ehdotti rauhan nobelistiksi Trumpia. Luulin ensinnä tätä huonoksi vitsiksi.

USA rappeutuu vääjäämättä. Senaatissa trumppilaiset vastustavat uudistuksia, laajeneva köyhyys syynä rappeutumiseen, vain maksukykyyn perustuva terveydenhoito ja koulutus.

USA:ssa on laajalle levinnyt ajattelu, että korkeat lukukausimaksut (esimerkiksi yliopistotutkinto maksaa noin 500 000 euroa) pitävät yllä korkeaa älykkyystasoa ja osaamista. Ikään kuin taloudellinen menestys on korkean älykkyystason merkki. Usein rikastuminen liittyy ahneus ja piittaamattomuus yhteiskunnallisista ongelmista.

Joku sanoo, että stipendillä pääsevät myös pienituloisimmat. Jaettiinhan meilläkin muutama kymmenen vuotta sitten kenkiä vähävaraisille koululaisille, että kaikki pääsivät kouluun.

On monien tahojen yhteinen arvio, että USA:n kansalaisista on luku- ja kirjoitustaidottomia 14 prosenttia. Jos on paljon rikkaita, niin on myös paljon köyhiä. USA:n pelastus rappiotilasta on ainoastaan vaalijärjestelmän muuttaminen suhteelliseksi vaalitavaksi; USA:han syntyisi heti vähintään neljä isompaa puoluetta ja rahan merkitys vallanjaossa vähenisi.

Nyt vaalit näyttävät jonkin kehitysmaan vaaleilta, vallasta pidetään kiinni verissä päin. USA:n korkeimman oikeuden jäsenet nimitetään eliniäksi poliittisin perustein, myös piirikuntien korkeimmat lainvalvojat sheriffit valitaan poliittisesti vaaleilla. Esimerkiksi Unkarissa ja Puolassa on samanlaisia pyrkimyksiä, se kyllä tuomitaan.

Ottamalla kouluihin yhteiskunnallisia aineita lisää opitaan, miten maata hallitaan ja miten erottaa siitä lähinnä totuutta olevat. Pitää aina epäillä, jos joku tarjoaa yksinkertaista ratkaisua monimutkaiseen ongelmaan.

Kansan sivistys- ja tietotasosta riippuu, miten koko kansa voi. Suomessa on Yleisradio, jota pitää varjella kuin kruunun jalokiveä. Sitä valemediaksi haukkuvia pitää karttaa kuin ruttoa.

Lehtosen Kalle

Ylivieska