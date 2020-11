Raudaskylän opiston juhlavuoden päätapahtuma siirtyy ensi vuoteen – satavuotisjuhlan konsertit kuitenkin pidetään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sata vuotta täyttävän Raudaskylän kristillisen opiston juhlavuoden huipentumaksi suunnitellun juhlaviikonlopun tapahtumat siirretään koronatilanteen vuoksi ensi vuoden syksyyn. Juhlaviikonlopun konsertit kuitenkin päätettiin järjestää suunnitellusti, mutta erityisin turvajärjestelyin.

– Halusimme järjestää näyttävät satavuotisjuhlat perinteisenä Opiston pyhänä. Toivoimme viimeiseen saakka, että koronatilanne helpottaisi. Mutta koska näin ei näytä tapahtuvan, jäi ainoaksi vastuulliseksi vaihtoehdoksi siirtää kaikki avoimet yleisötilaisuudet ensi vuoden syksyyn. Esimerkiksi Opiston yhdistyksen jäsenistöstä iso osa on jo ikänsäkin puolesta riskiryhmää kertoo opiston rehtori Pekka Härkönen.

– Emme kuitenkaan halunneet jättää juhlaviikonloppua kokonaan ilman tapahtumia, joten päätimme edelleen järjestää viikonlopulle suunnitellut kaksi konserttia aikataulun mukaisesti. Niiden väkimäärän pystymme rajoittamaan siten, että tilaisuuksien turvallisuudesta on huolehdittu, Härkönen lisää.

Esa Ruuttunen ja Cello Spirituals -yhtye konsertoivat opistolla lauantaina 21. marraskuuta. Ohjelmistossa on klassisia hartaita säveliä, sellon tummaa sointia sekä Jaakko Löytyn musiikkia. Esa Ruuttunen on yksi menestyneimpiä suomalaisia oopperalaulajia. Cello Spirituals -kokoonpanossa soittavat Seeli Toivio, Ilkka Vesioja ja Matti Makkonen. Yhdessä he ovat esiintyneet yli sadassa konsertissa niin koti- kuin ulkomailla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Päivää aiemmin eli perjantai-iltana 20. marraskuuta opistolla kuullaan Duke Ellington Sacred Songs. Upean laulusarjan esittää Saint Fish Big Band & Chorus Vallis ja Roots -lauluyhtye Jouko Kantolan johdolla. Jazz-musiikin arvostetuimpiin säveltäjiin kuulunut pianisti ja orkesterinjohtaja Duke Ellington sävelsi laulusarjan San Fransiscon Grace Cathedralin avajaisjuhlallisuuksiin vuonna 1965.

The Saint Fish Big Band perustettiin yhdistämään Kala- ja Pyhäjokilaakson jazz-soittajia vuonna 2017. Ellingtonin laulusarjaan pyydettiin yhteistyökumppaneiksi Soili Aution johtamaa Chorus Vallis -kuoroa sekä lauluyhtye Rootsia. Sarjasta kuullaan kahdeksan keskeistä kappaletta.

Konsertin solisteina ovat Teija Siirtola, sopraano; Jaana Yrttiaho, mezzosopraano; Janne Nietula, trumpetti; Teemu Pengerkoski, pasuuna ja Petri Ylitalo, kitara. Esityksen johtaa pianisti Jouko Kantola.