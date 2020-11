KPK Yhtiöiden sisältöjohtaja muutoksesta: "Kalajokilaaksolla on iso tehtävä Ylivieskan seudun omana paikallislehtenä" – Digijulkaisusta tukea paperilehdelle

Kalajokilaakson printti- eli paperilehti muuttuu kerran viikossa perjantaisin ilmestyväksi tilattavaksi lehdeksi helmikuun 2021 alusta alkaen. Keskiviikon Kalajaska jatkaa ilmestymistään tuttuun tapaan. Verkossa Kalajokilaakson sisällöt löytyvät digi- ja näköislehdestä tutusta www.kalajokilaakso.fi -osoitteesta.

– Kalajokilaaksolla on iso tehtävä Ylivieskan seudun omana paikallislehtenä. Tilattava Kalajokilaakso ja keskiviikon kaupunkilehti Kalajaska on erinomainen yhdistelmä. Minä ajattelen niin, että Kalajokilaakso on oman yhteisönsä tärkeä lehti ja palvelee myös alueen erittäin vilkasta elinkeinoelämää. KPK Yhtiöissä on useita kerran viikossa ilmestyviä paikallislehtiä, jotka ovat suosittuja ja monella tavalla menestyviä. On kaikki syyt uskoa, että tämä konsepti toimii myös Ylivieskan talousalueella. Tekijät ovat motivoituneita ammattilaisia ja asiakkaat tykkäävät, mitä muuta voi toivoa. Odotettavissa on täyteläistä paikallista sisältöä, KPK Yhtiöiden sisältöjohtaja Tiina Ojutkangas toteaa.

– Yhden ilmestymispäivän poisjättäminen oli esillä jo vuosi sitten, mutta silloin digipuolen valmiudet eivät olleet vielä nykyisellä tasollaan. Digitarjonta tukee nyt paperilehteä paremmin. Syyt ilmestymismuutokseen ovat taloudelliset. Tällä muutoksella varmistetaan lehden ilmestyvän elinvoimaisena tulevaisuudessakin. Tämä ei ole sanahelinää, kun tiedetään, miten meidän muut lehtemme toimivat, Ojutkangas jatkaa.

– Kalajokilaakson paperilehden tilaajille digilehti ja näköislehti kuuluvat hintaan. Meillä on jo panostettu pitkään digilehden kehittämiseen. Seuraamme lukijamääriä jatkuvasti verkossa analytiikan kautta, ja tehdyn työn tulos on näkynyt jatkuvasti kasvaneina lukijamäärinä ja myös digitilaukset ovat nousseet hyvään tahtiin. Kalajokilaakson digilehdessä julkaistaan juttua seitsemänä päivänä viikossa, aamuvarhaisesta iltamyöhäiseen, päätoimittajaa sijaistava digitoimittaja Ismo Kunelius muistuttaa.

Vaikka uutisia tuotetaan verkkoon jatkossakin päivittäin, niin maanantain paperilehden loppuminen tullaan huomioimaan Kalajokilaakson tilaushinnoissa.

– Kalajokilaakson tilaushinta on ensi vuonna sama kuin konsernimme yksipäiväisten paikallislehtien. Kestotilaajat saavat tammikuun ajan myös maanantain lehden alennetulla hinnalla, vaikka muutos astuu voimaan helmikuun alussa. Jo maksettua ja 1.2. jälkeen jatkuvaa tilausta hyvitämme pidentämällä tilausaikaa. Hyvitys tehdään automaattisesti, joten tilaajiin ei olla henkilökohtaisesti yhteydessä, markkinointipäällikkö Lea Mattila kertoo.

Mattila toteaa, että digilehden voi toki tilata myös erikseen.

– Digitilaus sisältää päivittäisten uutisten lisäksi myös Kalajokilaakson näköislehden, jota pääsee lukemaan jo printtilehden ilmestymistä edeltävänä yönä puolenyön jälkeen. Samalla saa myös Keskiviikon Kalajaskan näköislehden.

– Tilaajilla ei siis huolta, mutta jos tilausasiat askarruttavat, niin niissä asioissa kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluun. Sekin onnistuu myös sähköisesti: asiakaspalvelu@kpk.fi -osoitteessa.

– KPK Yhtiöissä kolmen erilaisen lehtityypin mallia viedään eteenpäin. Kaupunkilehdellä, paikallislehdellä on omat roolinsa ja tarkoitus on, että lehtiperheen jäsenet täydentävät toisiaan. Keskipohjanmaa tarjonnee mahdollisuuden niille, jotka haluavat paikallislehden lisäksi lukea vaikkapa laajan maakunnan ylittäviä aiheita tai taustoja. Konserni haluaa varmistaa läsnäolonsa koko maakunnassa, sisältöjohtaja Tiina Ojutkangas päättää.