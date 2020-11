Janne Anttila Kalajoki Matkailuyhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi – "Matkailualalla riittää nyt haasteita, mutta uskon luontomatkailun luovan Kalajoelle monia mahdollisuuksia"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoki Matkailuyhdistys ry (Visit Kalajoki) valitsi syyskokouksessaan hallituksensa uudeksi puheenjohtajaksi Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttilan. Varapuheenjohtajana jatkaa Hanna Saari Hiekkadyyni Oy:stä.

– Kiitän luottamuksesta ja samalla haluan lausua Visit Kalajoen ja koko Kalajoen matkailuelinkeinon puolesta lämpimät kiitokset matkailuyhdistyksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Esa Takalalle arvokkaasta työstä. Hänen puheenjohtajakaudellaan Visit Kalajoen toiminta on ottanut isoja kehitysaskelia ja jäsenmäärä on kasvanut jo 63 toimijaan, toteaa Anttila.

Visit Kalajoen päätehtävinä ovat alueen yhteismarkkinoinnista vastaaminen, myynnin edistäminen sekä matkailukeskuksen imagon, brändin ja tapahtumien kehittäminen. Toiminnan rahoitus muodostuu jäsenyrityksiltä, Kalajoen kaupungilta sekä kehittämishankkeista.

– Kalajoen monipuolinen ja tasokas palvelurakenne sekä ainutlaatuinen luontoympäristö ovat houkutelleet Kalajoelle kotimaisia asiakkaita ja koronapandemian haasteista huolimatta Kalajoen matkailukeskus on onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin. Keskeinen menestystekijä on vahva yrittäjyytemme, joka on myös Visit Kalajoen toiminnan kulmakivi. Niin maailmalla kuin Suomessakin matkailutoimialalla haasteita juuri nyt riittää, mutta uskon, että erityisesti uudet trendit, kuten luontomatkailu, luovat Kalajoelle myös monia mahdollisuuksia, Anttila jatkaa.

Hiekkadyyni Oy on ollut yhdistyksen jäsenenä alusta saakka.

– Olemme kokeneet, että yhteismarkkinoinnilla saadaan luotua sellaista markkinoinnin vaikuttavuutta, johon yksittäisen yrityksen resurssit eivät riitä. Vuoropuhelua ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa halutaan syventää entisestään, varapuheenjohtaja Hanna Saari kertoo.

Matkailuyhdistyksen hallitukseen valittiin Anttilan ja Saaren lisäksi, Sami Alakotila (Wesain, Hiekka Booking ja Hiekka LKV), Kari Seikkula (Tapion Tupa), Timo Priuska (Seikkailupuisto Pakka), Jorma Kortesoja (Kalajoki Keskusvaraamo), Stephan Kristiansson (Vesipuisto Jukupark ja Kalajoki SeikkailuGolf sekä Juha Lehtikangas (Sun Bowling) ja Minna Salo (Santa’s Resort and Spa Hotel Sani).

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Johanna Rautio ja asiakkuuspäällikkö Heidi O’Gorman.