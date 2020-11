Seksivälineistä harvinaisemmatkin täällä: Ylivieskan maine seksikkäänä kaupunkina nousi valtakunnan otsikoihin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Helsingin Sanomat teki selvityksen verkkokaupassa myytyjen seksivälineiden määrästä sekä mihin niitä tilataan eniten väkilukuun suhteutettuna.

Myyntitilastojen mukaan eniten seksivälineitä tilattiin Helsinkiin. Paikkakuntien kolmen kärjestä – asukaslukuun suhteutettuna – löytyy hopeasijalta yllättäen Ylivieska heti Pirkkalan jälkeen ja ennen Riihimäkeä.

HS:n mukaan ylivieskalaiset ovat tänä vuonna tilanneet eniten vibraattoreita ja hieromasauvoja. Kolmantena listalla on liukuvoide. Lisäksi tänne on tilattu kolme panokonetta ja kaksi seksikeinua, jotka ovat sen verran harvinaisia, että Suomen maahan on HS:n mukaan myyty vain 143 kappaletta.