Tuulivoimakeskustelu jatkuu vilkkaana lukijoiden palstalla _ "Tuulivoima muuttaa jokilaaksojen maisemat, aina Haapajärveltä Kalajoelle saakka", Tanja Laakkonen kirjoittaa

Tuulivoima muuttaa jokilaaksojen maisemat, aina Haapajärveltä Kalajoelle saakka. Meillä on valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joihin ei voida enää katsoa kohdistuvan vain vähäistä vaikutusta taikka haittaa, koska suuria hankkeita on käsillä lähiseuduille useita.

Pitäisi alkaa kiireen vilkkaa katsomaan kokonaisuutta haittojen suhteen. Haittaa kohdistuu myös alueen asukkaille, harrastusmahdollisuuksiin, eläinlajeille sekä luonnon tarjoamaan rauhaan. Eivät teollisuusalueet kuulu yhtenäisille metsäalueille.

Pieni katkelma Raudaskylän metsästysseuran historiikista: "Voidaan kysyä, että onko Raudaskylän metsästysseura ollut tarpeellinen ja onko se täyttänyt sille perustavassa kokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen asettamat vaatimukset. Kyllä on, ei kuitenkaan niin etteikö parantamisen varaa olisi. Tehtävää on erikoisesti nuorten ohjaamisessa tämän hyvän harrastuksen pariin, rakastamaan ja kunnioittamaan luontoa, joka vielä näillä kulmilla suhteellisen puhtaana on ympärillämme. Saalishan ei ole nykyajan ihmiselle mikään elinehto, vaan sen sijalle on tullut terveellinen liikunta ja toiminta mieluisan harrastuksen parissa, sekä uhanalaisten lajien säästäminen ja suojeleminen. Raudaskylässä 30.4.1960 Vilho Säily."

Emme todellakaan tarvitse parempia tieverkostoja ja kaikessa suhteessa metsästäjät, taikka muutkaan luonnossa liikkujat, puhumattakaan eläimistä, eivät tule teollisuusalueista alueidemme metsissä hyötymään.

Itse kuljin "syjänmailla" jo pienenä isän mukana, pienillä punaisilla nokialaisilla, opin ja ihmettelin. Metsässä äänimaisema, kun tuuli havisuttaa haavan lehtiä taikka leikkii puissa, on jotain paljon parempaa ja rentouttavampaa kuin teollisuusalueen äänimaisema.

Mistä halutaan pitää kiinni? Minä luonnosta, sen rauhasta, niin eläimille kuin ihmiselle. Raha-asiat järjestyy, luontoa ja kotirauhaa sen eteen ei pidä uhrata.

Tanja Laakkonen