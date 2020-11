Soiten alueella todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunnoista liittyy aikaisempaan tartuntaketjuun ja tartunnan saanut oli jo ennestään karanteenissa, eli uusia altistuneita ei siitä tapauksesta ole.

Toisen tartunnan selvitystyö on puolestaan vielä kesken, mutta altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Soiten alueella tartuntojen määrä viimeisen kahden viikon aikana on 15. Ilmaantuvuus on tällä hetkellä 19 henkilöä 100 000 asukasta kohti. Tilannekuvan luvut on päivitetty 4. marraskuuta.

Koronavirustesteistä 0,8 prosenttia on positiivisia tuloksia ja yli 80 prosenttia tartuntaketjuista on selvillä.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 97 koronavirustartuntaa.