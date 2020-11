Kalajoen veroprosentit säilyvät ennallaan ensi vuonna – Valtuusto keskusteli pitkään osavuosikatsauksesta: Koronan ensimmäisestä aallosta selvitty hyvin, positiivista hyvä työllisyystilanne ja väestönkehitys

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden tuloveroprosentiksi 21 eli saman kuin tänä vuonna.

Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,50, muiden asuinrakennusten 1,10, yleinen 1,0 ja voimalaitosten 3,10. Kaupungin verotuloennuste kuluvalle vuodelle on 42 227 00 euroa, ensi vuodelle 42 437 000 euroa.

Eero Kinare (vas.) nosti esiin yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöverosta luopumisen.

– Vaikka kaupunki avustaa yhdistyksiä, niin suurin osa avustuksista menee takaisin. Esimerkiksi Himangan Roima sai viime vuonna 3500 euroa avustusta, josta salivuorojen ja kiinteistöverojen myötä 3000 euroa meni takaisin.

Kaupunginjohtaja Puoskari muistutti, että jos yhdistysten kiinteistöverosta luovuttaisiin, niin se ei koskisi ainoastaan kalajokisia yhdistyksiä, vaan kaikkia yhdistyksiä, jotka omistavat kiinteistöjä Kalajoella. Hän totesi avustusten uudistuksen olevan menossa.

Jukka Rahja (kesk.) muistutti puolestaan, että jos avustusrahoja jää hakematta, pitäisi huolehtia, että ne tulisi käytettyä.

Kaupunginvaltuuston koko päätettiin pitää samana eli 35 valtuutettuna 2021 kesäkuussa alkavalla valtuustokaudella.

Elokuun lopun osavuosikatsauksen valtuusto merkitsi tiedoksi pitkän keskustelun jälkeen. Koronapandemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat vaikuttaneet meno- ja tuloarvioiden kehittymiseen. Pandemia on lisännyt palvelutarvetta muun muassa sosiaalipalveluissa, nostanut menoja esimerkiksi suojavarusteiden ja hoitotarvikkeiden osalta sekä vuoden jälkipuoliskolla toimintamenojen kasvua kiihdyttävät etenkin hybridistrategian edellyttämä covid-19-viruksen testaus ja jäljittäminen.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari totesi koronan olevan edelleen haaste, vaikka sen ensimmäisestä aallosta Kalajoella selvittiin hyvin.

– Korona vaikutus meille on noin miljoona euroa nettona, mutta tulemme suoriutumaan siitä.

Positiivisena asiana Puoskari näki hyvän työllisyystilanteen sekä väestönkehityksen kääntymisen positiiviseksi.

Korona on vaikuttanut myös konserniyhtiöiden tilanteisiin, haasteita on tavanomaista enemmän liikevaihdon kehityksessä ja tuloksen muodostumisessa. Isoista tytäryhtiöistä kaikkien paitsi Kuitu Oy:n liikevaihto on laskenut ja tulosennusteet kääntyneet negatiiviseksi.

Vesa Hihnala (kesk.) totesi kaupungin tehneen hyviä investointeja, jotka houkuttelevat perheitä muuttamaan Kalajoelle. Näitä ovat muun muassa Merenojan yhtenäiskoulu, kuituverkko sekä Raution tuleva monitoimitalo.

Verotuloarvio on kuitenkin kevään tilanteesta parantunut ja valtio osoittaa merkittäviä tukitoimia kunnille vuosien 2020 ja 2021 aikana. Valtion syksyn talousarvioissa tullee vielä lisätukea mm. koronatestaukseen ja jäljittämiseen liittyvien kustannusten osalta.

Hanna Saari (kok.) oli huolissaan tulevista haasteista ja miten niihin varaudutaan. Esimerkiksi sote-uudistuksessa Kalajoki ei tule olemaan voittaja, vaan lisälaskua on tulossa. Puoskari oli samaa mieltä ja hän oli huolissaan myös valtion elämisestä yli varojensa ja maakunnan tasolla tehdyistä jätti-investoinneista.

Myös lastensuojelun määrärahojen ylitys huolestutti valtuutettuja.

Valtuusto päätti hyvinvointipalveluiden toimintojen organisoinnista. Hyvinvointipalvelut jaetaan sivistyspalveluihin, joilla on oma, nimeltään esimerkiksi sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin, joilla on samoin oma, nimikkeeltään esimerkiksi perusturva- ja hyvinvointilautakunta.

Organisaatiouudistus toteutetaan 1.1.2022 alkavan valtuustokauden alussa. Nykyinen hyvinvointipalvelujohtaja toimii palveluvastaavana molemmilla toimialoilla ja molemmissa lautakunnissa siihen saakka, kunnes uudet viranhaltijat ja palveluvastaavat on nimitetty, kuitenkin enintään 31.12.2021 saakka. 16.3.2020 kaupunginhallituksen käsittelyssä ollut viranhaltijavalmistelumateriaali on pohjana jaettaessa hoidettavat tehtävät em. palvelualoille. Hallintosääntöä muutetaan uuden organisaation mukaiseksi ja tehtävien jakamiseksi. Palveluvastaavien virkanimikkeet ja toimenkuvat vahvistetaan sen mukaisiksi. Tämän valmistelun tekevät johtavat viranhaltijat kaupunginjohtajan johdolla.

Määrärahamuutos Himangan terveysaseman rakentamiseen hyväksyttiin. Vuodelle 2021 varataan 2.195.000 euroa myönnetyn 1.900.000 euron sijasta. Muutoksen hyväksyminen oli ehtona kaupunginhallituksen valitsemien urakoitsijoiden hyväksynnälle.