Isyys on elämänpituinen tehtävä – Mikko Kinnunen kirjoittaa Eduskunnasta-kolumnissa kodista ja perheistä

Olen kiitollinen siitä, että minulla on vielä isä. Olen kiitollinen, että saan itse olla isä lapsillemme ja ukki lapsenlapsillemme. Olen kiitollinen isoisien työstä. He rakensivat meille tätä maata. Nyt on meidän vuoro kantaa vastuuta.

Äidinisä opetti minulle maahenkisyyttä, ahkeruutta ja yrittävää asennetta. Isänisä rohkaisi käymään koulua ja harrastamaan. Isä juurrutti kristillisiin arvoihin ja näytti mallia, miten lähimmäisiä palvellaan, puolisoa huomioidaan ja perheen kanssa touhutaan.

Oman lapsen saaminen oli huikea kokemus. Lapsi on suuri ihme, lahja ja tehtävä. Moni kokee lapsen saamisen miehen ja naisen välisen suhteen täyttymyksenä. Samalla liitytään sukupolvien ketjuun. Tutkimusten mukaan suurin osa nuorista miehistä haluaa kokea isyyden jossakin vaiheessa elämäänsä.

Kaikkien kohdalla isyys ei toteudu. Tahaton lapsettomuus voi olla kipeä asia ja aiheuttaa ulkopuolisuuden, eristyneisyyden ja menetyksen tunteita. Moni lapseton mies toimii isän ja miehen mallina ja kannustajana lapselle, jolla ei ole omaa isää.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kehottaa isiä olemaan läsnä, huolehtimaan perheestä, sitoutumaan perheen arkeen ja olemaan saatavilla. Isän tehtävä on näyttää mallia terveistä elämäntavoista ja tukea lasten kasvua ja oppimista.

Isyys on elämänpituinen tehtävä, jossa jokainen tuntee inhimillisyytensä. Isän vointi vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Aiemmat sukupolvet elivät vaikeita aikoja, jolloin isillä ei ollut tilaa tunteille. Tämän päivän isillä on siihen mahdollisuus. Isäkin saa itkeä. Kun huolehdimme isinä itsestämme, voimme huolehtia perheestämme.

Miten yhteiskunta voi tukea isyyttä alenevan syntyvyyden maassa? Kun rakennamme lapsiystävällistä Suomea, otetaan huomioon niin lapset kuin heidän vanhempansa. Kotiin saatava apu auttaa arjen paineissa.

Perhevapaauudistus helpottaa isän ja äidin tehtävien ja perheen ulkopuolella tapahtuvan työn yhteensovittamista. Äidillä on edelleen mahdollisuus yhtä pitkään perhevapaaseen kuin ennenkin. Isä voi olla perhevapaalla aikaisempaa pitempään. Tämä antaa mahdollisuuden olla lasten kanssa, kun he ovat pieniä.

Kun kehitämme perhekeskuksia osana sote-uudistusta, huolehditaan siitä, että myös miehet saavat tukea vanhempana olemiseen, lasten kasvattamiseen ja puolisosuhteen hoitamiseen. Alennetaan kynnystä hakea ammattilaisen apua. Tuodaan mielenterveyden palvelut neuvolan yhteyteen. Kodit ja perheet ovat yhteiskuntamme perusta. Satsataan niihin.

Kun käsittelemme aborttilain lieventämisen kansalaisaloitetta, muistetaan että kaikki elämä on arvokasta ja ainutlaatuista. Ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisestä.

Ei unohdeta syntymättömän lapsen oikeuksia. Ei jätetä ketään yksin vaikeiden ratkaisujen keskellä. Muistetaan keskustelussa myös isät. Elämä on pyhää. Suojellaan sitä sen kaikissa muodoissaan.

Oikein hyvää isäinpäivää kaikille isille, miehen malleille ja isäksi aikoville.

Mikko Kinnunen

Kansanedustaja (kesk.)

Reisjärvi