Suomessa 237 uutta koronatartuntaa – Soiten alueella yksi uusi tartunta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistain koronapäivityksen mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 16 637 Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 237.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti maanantaina Nivalassa sunnuntaina varmistuneesta koronatartunnasta. Kallio ilmoitti, että Nivalassa todettiin yksi uusi koronavirustartunta. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta. Nivalassa on nyt varmistettu 13 koronatartuntaa.

Nivalan lisäksi Kalajokilaaksossa varmistettuja vähintään viiden tartunnan paikkakuntia ovat THL:n koronakartalla Ylivieska ja Reisjärvi. Ylivieskassa on todettu yhdeksän tapausta ja Reisjärvellä 12.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti tiistaina, että sen alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta liittyy aikaisempaan tartuntaketjuun ja tartunnansaanut oli jo ennestään karanteenissa, eli uusia altistuneita ei ole.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 95 koronavirustartuntaa.

