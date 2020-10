Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulun poliisilaitoksen uudeksi päälliköksi on nimitetty oikeustieteen maisteri, varatuomari Mika Heinilä.

Nimityksen teki poliisihallitus, ja virka täytetään viiden vuoden määräajaksi marraskuun alusta lähtien. Heinilä hoitaa parhaillaan Oulun poliisipäällikön virkaa määräaikaisessa työsuhteessa.

Poliisipäällikön virkaa haki kuusi henkilöä.

Heinilällä on pitkä ja monipuolinen kokemus poliisitoiminnan ohjaus- ja johtotehtävistä poliisin ylijohdosta sekä aikaisemmin Etelä-Suomen poliisin lääninjohdosta. Poliisihallituksessa Heinilä on työskennellyt muun muassa valvonta- ja hälytystoiminnan vastuualueen sekä laillisuusvalvonnan vastuualueen esimiehenä. Heinilä on toiminut aikaisemmin muun muassa apulaispoliisipäällikkönä Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitoksessa.