Vuorokaudessa ennätyksellisen suuri nousu eli 344 uutta koronatartuntaa Suomessa – Pikku-Syötteeltä kuusi syyslomaviikon tartuntaa ja satoja altistuneita

Vuorokaudessa oli noussut ennätyksellisen suuri määrä eli 344 uutta koronatartuntaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantain koronakartalle. Tosin syksyllä on testattu enemmän kuin kevätkaudella. Varmistettuja tautitapauksia on epidemia-aikana ollut nyt 15 910 Suomessa.

Yhden vuorokauden sisään perjantaina ilmoitettiin Oulusta 16 uutta tapausta ja Kokkolasta yksi tartuntatapaus. Helsingin Sanomien mukaan Siikajoelta on uusia tartuntoja raportoitu, mutta määrä on tiedossa.

Koronakartta oli perjantainakin Kalajokilaakson kohdalla rauhallinen. Edelleen kartalla ovat mukana Ylivieska yhdeksällä tartunnalla (viimeisin 21.10.) sekä Reisjärvi ja Nivala 12 vahvistetulla tartunnalla.

Olitko syyslomalla Pudasjärven Pikku-Syötteellä?

Pikku-Syötteellä on todettu kuusi koronatartuntaa. Tartunnat ajoittuvat syyslomaviikolle 19–23.10. Lisäksi terveysviranomaisten kanssa on todettu yhteensä 355 mahdollinen altistuminen. Terveysviranomaisille on toimittu tiedot mahdollisista altistuneista, joihin viranomaiset ovat yhteydessä ja antavat toimintaohjeet.

Mikäli on vieraillut Pikku-Syötteellä päiväkävijänä, mutta ei ole majoittunut hotellissa, voi tarvittaessa ottaa yhteyttä oman alueen koronaneuvontaan lisätietoja varten.