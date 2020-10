"Juuri paikallisen sopimisen ongelmat synnyttivät ay- ja työväenliikkeen", kirjoittaa Kalle Lehtonen lukijoiden palstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Paikallinen sopiminen: mitä se on?

Pitkällä kokemuksella AY-liikkeessä sanoisin näin: mitä pienempiin yrityksiin leviää paikallinen sopiminen, sitä mukaa lakot ja oikeudenkäynnit lisääntyvät.

Perustelut: minulla on 400-sivuinen työpaikan lakikirja, jonka hallitseminen on vain pienen piirin hallinnassa oikeasti. Tämän lainmuutokset ovat takkuisten takana. Innostutaan tekemään paikallisesti lainvastaisia sopimuksia ilman liittojen mukanaoloa.

Olin mukana Suomen Elintarviketyöläisten liiton toiminnassa. Oli tapana, että kun työpaikan työntekijät järjestäytyivät niin kehotettiin myös työnantajaa liittymään työnantajaliittoon, oli parempi sopia asioista työpaikalla, jos työnantajallakin oli oikeat tiedot mistä voidaan sopia.

Esimerkki: pienellä liha-alan työpaikalla tuli riita, työnantaja vei asian käräjäoikeuteen ja palkkasi asianajajan. Työnantaja ei liittynyt työnantajaliittoon kehotuksista huolimatta. Työntekijäpuolelta oli SEL:n lakimies, työnantaja hävisi ja teki itselleen 14 000 euron vahingon. Jos työnantaja olisi ollut työnantajaliittonsa jäsen, niin yhdellä puhelinsoitolla oli asia selvinnyt ja kumpikin osapuoli olisi hyötynyt.

Kun on lyöty niin sanotusti tarpeeksi päätä seinään, on pakko järjestäytyä kummankin osapuolen omiin liittoihinsa. On luotava sopimuspohjat, jotka ovat lakien mukaiset ja ne asiat ovat selkeät, mistä voi sopia paikallisesti. Palkoista sopiminen on taiteenlaji, tuntuu monista työnantajista helpolta, kun ei tarvitse katsoa valtakunnallisista työehtosopimuksista. Tänä päivänä monet työt ovat tiimityötä ja palkat liimaavat porukan yhteen. Jos aletaan sooloilemaan pärstän ja oletetun tehokkuuden mukaan palkoilla, niin seuraamukset ovat arvaamattomat.

Jos odotetaan aikaa, jolloin porukka on valmis laskemaan palkkoja, kun yritys on vaikeuksissa, omistaja ajaa viimeisen päälle varustellulla mersulla, kesämökki, kaikenlaiset turhakkeet pihalla ja kuulemma muutamia sijoitusasuntojakin, en kadehdi luottamushenkilöä, joka tuo porukalle palkkojenalennusesityksen, syy: yritys on vaikeuksissa. Miten voivat työntekijät todentaa, että yritys on vaikeuksissa, kun työnantajakaan ei usein hallitse kirjanpitoa, vaan on ulkoistanut sen. Usein harhautetaan verottajankin ammattilaisia.

Kotimarkkinoilla yritykset alkavat kilpailla palkoilla, se tie on loppumaton. Muistan ajan, jolloin pienet leipomot kilpailivat alle työehtosopimusten olevilla palkoilla. Eikö terveempi tie ole yhteiskunnallisesti parempi, että kilpaillaan erikoistumalla ja tehokkuudella.

Käy niin kuin Saksassa, jossa tehtiin niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia. Aina vain suurempi osa vähemmän ammattikoulutusta vaativista töistä maksetaan niin vähän, ettei normaalilla työajalla tule toimeen. Meillä se näkyy kasvavina sosiaalikuluina asuntotukena ja toimeentulotukena.

Eiköhän panna alulle kansalaisaloite: ”verot valtion maksettavaksi”? Ei varmasti kestäisi kauan, kun 50 000 nimeä olisi kasassa. Esitys on samaa tasoa kuin palkoista sopiminen pienillä työpaikoilla. Juuri paikallisen sopimisen ongelmat synnyttivät ay- ja työväenliikkeen. Ne maat, joista puuttuvat nämä liikkeet, johtavat köyhyystilastoja.

Lehtosen Kalle

Ylivieska