Sateet saavat joet tulvimaan Pohjois-Pohjanmaalla: Kalajoella mitataan valtavia virtauslukemia ja Ylivieskassa Katajaoja peitti arboretumin pyörätien alleen

Viime päivien ja viikkojen lumi- ja vesisateiden vuoksi Pohjois-Pohjanmaan jokivesissä voi tulvia lähipäivinä. Useassa joessa vesimäärä ja vedenkorkeus ylittää moninkertaisesti ajankohtaan nähden keskimääräiset tasot. Joillakin paikoin ollaan lähellä kevättulvien vesimääriä tai vedenkorkeuksia.

Kalajoen Niskakosken mittauspisteessä virtaamahuipun ennustetaan olevan tänään keskiviikkona noin 175 kuutiometriä sekunnissa. Ajankohdalle tyypillinen virtaama on noin 25 kuutiometriä sekunnissa.

Kalajoen yläosan säännöstellyillä järvillä pinnankorkeudet ovat hieman keskimääräistä korkeammalla, minkä vuoksi järvistä juoksutettavat vesimäärät ovat ajankohtaan nähden tavanomaista suurempia. Sen vuoksi Jämsänkosken padolla on eilen aloitettu ohijuoksutus.

Pyhäjärven vedenkorkeus on noin 15 senttimetriä keskimääräistä ylempänä. Juoksutuksia luultavasti jatketaan nykytasolla, yhdeksästä kymmeneen kuutiometriä sekunnissa, kunnes mahdollisten pakkasten aiheuttamat hyydeongelmat pakottavat pienentämään juoksutusta.

Tolpankosken mittauspisteessä virtaamahuipun ennustetaan olevan tänään noin 160 kuutiometriä sekunnissa. Ajankohdalle tyypillinen virtaama on noin 30 kuutiometriä sekunnissa.

Eilen tämä mutainen pätkä polusta oli veden peitossa. Nyt Katajaojan vesi on jo laskenut sen verran, että polkua pitkin pääsee kulkemaan kuivin jaloin. Hanna Soini

Vedenpaljous näkyy myös Ylivieskan Katajaojassa. Arboretumin kohdilla Katajaojan vesi nousi tiistaina kävely- ja pyörätielle ja katkaisi kulun sen poikki kokonaan. Vettä on Katajaojassa edelleen paljon, mutta se on laskenut sen verran, että ainakin poliisiaseman takaa lähtevältä pyörätieltä pääsee kulkemaan kuivin, joskin mutaisin, jaloin. Tien alkupäässä on kuitenkin edelleen tien poikki menevä aita, joka varoittaa pyörätielle tulvivasta vedestä.