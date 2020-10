Lyhyessä ajassa poliisitutkintaan yli 60 töhrimisrikosta Ylivieskassa – Katso täältä linkki poliisin ja kaupungin uuteen videoon ilkivallan vähentämiseksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunki ja Oulun poliisilaitos jatkavat yhteistyötään ilkivallan kitkemiseksi. Keskustan alueen yhteisen turvallisuuskampanjan merkeissä kaupunki ja poliisi ovat yhdessä toteuttaneet videon, joka on julkaistu Ylivieskan kaupungin ja Oulun poliisilaitoksen YouTube -tileillä. Linkit videoon löytyvät täältä ja täältä.

Poliisilaitos tiedottaa, että taustalla on kaksi ilmiötä, jotka ovat vuoden aikana nousseet esille Ylivieskan keskustassa:

– Seinille ilmestyneet töhryt ovat aiheuttaneet pahennusta ja niiden poistamiseen on kulunut paljon rahaa. Mopoilukulttuuriin pesiytynyttä temppuilua ja kunnoltaan vaarallisia ajopelejä halutaan kitkeä pois liikenteestä, yhteistyössä. Tähän mennessä kaupunki ja poliisi ovat järjestäneet muun muassa keskustelutilaisuuden mopoilijoiden kanssa ja seuraava tilaisuus on tarkoitus järjestää mopoilijoiden vanhempien kanssa, vaikkakin uusi korona-aalto on vaikuttamassa järjestelyihin, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin ja kaupungin videolla esiintyvät kaupunginjohtaja Maria Sorvisto ja ylikomisario Veijo Alavaikko. Hän kertoo videolla, että viime talven ja päättyneen kesän aikana poliisitutkintaan on tullut yli 60 Ylivieskan keskustassa tapahtunutta töhrimisrikosta. Osa niistä on mennyt jo syyttäjälle syyteharkintaan ja osa on vielä työn alla.

