Poliisin ja kaupungin video julki keskiviikkona – Ylivieskan kaupunki ja poliisi jatkavat yhteistyötä töhrimisrikollisuuden ja mopoiluturvallisuuden parissa

Ylivieskan kaupunki ja Oulun poliisilaitos jatkavat yhteistyötään ilkivallan kitkemiseksi. Kaupunki ja poliisi ovat yhdessä toteuttaneet videon jonka on määrä ilmestyä keskiviikkona Ylivieskan kaupungin ja Oulun poliisilaitoksen YouTube -tileillä. Videolinkit julkaistaan keskiviikon mittaan myös Kalajokilaakson verkossa.

Poliisilaitos tiedottaa, että taustalla on kaksi ilmiötä, jotka ovat vuoden aikana nousseet esille Ylivieskan keskustassa:

– Seinille ilmestyneet töhryt ovat aiheuttaneet pahennusta ja niiden poistamiseen on kulunut paljon rahaa. Mopoilukulttuuriin pesiytynyttä temppuilua ja kunnoltaan vaarallisia ajopelejä halutaan kitkeä pois liikenteestä, yhteistyössä. Tähän mennessä kaupunki ja poliisi ovat järjestäneet muun muassa keskustelutilaisuuden mopoilijoiden kanssa ja seuraava tilaisuus on tarkoitus järjestää mopoilijoiden vanhempien kanssa, vaikkakin uusi korona-aalto on vaikuttamassa järjestelyihin, tiedotteessa kerrotaan.

Töhrimisrikollisuuden ehkäisemisessä korostetaan vanhempien toimenpiteitä kotona, mutta myös tavallisten kansalaisten ilmoitusmahdollisuutta.

– Uusimpia kampanjaan liittyviä toimia ovat laillisten mopojen palkitseminen ja vaarallisten mopojen tarkastamismahdollisuuden järjestäminen. Loppuvuoden aikana Liikenneturva tulee jakamaan kymmeniä lahjakortteja sellaisille Ylivieskassa tavattaville mopoilijoille, joiden ajopeli todetaan kaikin puolin lailliseksi ja turvalliseksi.

– Mopoilijoiden vanhemmat voivat halutessaan pyytää katsastusasemaa tarkastamaan mopon turvallisuuden. Ainakin joillakin katsastusasemilla voidaan suorittaa vapaaehtoinen valvontakatsastus, jonne mentäessä ei tarvitse pelätä mopon ajokieltoon määräämisseuraamusta.

– Mopohäiriöissä keskeisenä asiana onkin turvallisuus, mutta samalla teemana on myös se, että mopoilijoiden maine halutaan pelastaa ennen kuin muutama säännöistä piittaamaton sen pilaa, poliisi jatkaa.

Myös Ylivieskan Moottorikerho on ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana kampanjassa. Moottorikerhon puheenjohtaja Lauri Hakalahti kertoo, että heiltä saa myös tarvittaessa apua mopojen teknisiä murheita koskien, mutta ennen kaikkea he ottavat mielellään toimintaansa mukaan nuoria, joilla on kiinnostusta moottoripyöräilyä ja moottoriurheilua kohtaan.