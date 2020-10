Noriina jyräsi voittoon – Alavieskalaisen Liisa Rahkon omistama ja kalajokisen Juha Laurilan valmentama tamma ravasi kauden avausvoiton Kaustisella



Alavieskalaisen Liisa Rahkon omistama ja kalajokisen Juha Laurilan valmentama Noriina ravasi kauden avausvoiton perjantaina Kaustisella After Work-raveissa. Kovasukuisen tamman voittokantaan paluu on roikkunut jonkin aikaa ilmassa, mutta aina on ollut jotain epäonnea laukan tai juoksunkulun suhteen.