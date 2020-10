Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa – sisätilojen joukkue- ja kontaktilajit sekä kuorolaulu lisäävät tartuntariskiä

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat laatineet suosituksen, joka koskee sisätiloissa järjestettävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa koronaepidemian aikana.

Suosituksessa on ohjeita sisätilojen liikunta- ja kulttuuritoiminnalle epidemian eri vaiheissa: perustasolla, kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa.

Esimerkiksi epidemian kiihtymisvaiheessa kunnat voivat suositella, että tilojen käyttäjämäärä voitaisiin rajata puoleen normaalista sallitusta määrästä. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät voivat suositella, että 18-vuotiaiden ja sitä vanhempien sisätiloissa pidettävät ryhmäharrastukset keskeytetään tai järjestetään etämuotoisena, kun kyse on korkean riskin tilanteista ja toiminnasta.

– Epidemian leviämisvaiheessa erityisesti aikuisten ryhmäharrastuksia suositellaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan etänä sekä tarvittaessa keskeytettäväksi tilapäisesti kokonaan. Tarvittaessa kunnat voivat myös sulkea julkiset tilat kokonaan. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa, ministeriö ja THL tiedottavat.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavien tulisi arvioida, millaisia riskejä oman alueen ryhmäharrastustoimintaan liittyy. Tämän pohjalta niiden olisi suunniteltava tarvittavia torjuntatoimia yhdessä urheilu- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Harrastustoiminnan aiheuttamaan tartuntariskiin vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa osallistujien määrä, harrastustilan koko ja ilmastointi sekä toiminnan laatu.

– Perusperiaatteena on, että tartuntariski kasvaa, jos riittäviä turvavälejä ei voida pitää, maskia ei voida käyttää ja harrastukseen liittyy hengästymistä tai voimakasta äänenkäyttöä. Tautiriski on suurentunut erityisesti sisätilojen joukkue- ja kontaktilajeissa. Myös esimerkiksi kuorolauluun on liittynyt tutkimusten mukaan suurentunut tartuntariski, suosituksessa todetaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti lauantaina, että maakunta on epidemian perustasolla, eli tartuntojen ilmaantuvuus on toistaiseksi suhteellisen alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni. Tarvetta esimerkiksi harrastustoiminnan lopettamiselle ei toistaiseksi ole.