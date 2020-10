Vihreät kytkisivät urheiluavustukset häirinnän kitkemiseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vihreät kansanedustajat vaativat, että häirintä urheilussa on saatava loppumaan. Häirinnän kitkemisen on heidän mielestään näyttävä myös liikunta-avustusten rahoitusperusteissa. Jopa 37 prosenttia aikuisista maajoukkuetason urheilijoista kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää uransa aikana. Yleisimmin häiritsijä on joko toinen urheilija tai valmentaja.

Naissukupuoli, nuori ikä, vammaisuus sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluminen altistavat häirinnälle urheilussa. Monesti häirintä alkaa urheilijan ollessa vielä alaikäinen.

Suomessa liikunta- ja urheilutoimintaa sekä näiden julkista rahoitusta säätelee liikuntalaki. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää liikunnan ja huippu-urheilun eettisiä periaatteita, kuten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kansanedustaja Bella Forsgrén jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen. Kansanedustajat Tiina Elo, Inka Hopsu ja Iiris Suomela allekirjoittivat sen