Koneyrittäjillä viisi keinoa kohentaa elinvoimaa – Koulutus täkeässä roolissa: "Uusia kuljettajia tarvitaan vuosittain satoja."

Koneyrittäjät painottavat olevansa ruohonjuuritason käytännön toimijoita metsäteollisuudessa ja -taloudessa, kotimaisten polttoaineiden tuotannossa, kiertotaloudessa sekä väylien rakentamisessa ja kunnostamisessa. Toiminta hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa ja tuo elinvoimaa koko Suomeen.

– Niin koneyritysten kuin koko Suomenkin talous kaipaa juuri nyt piristysruisketta. Suuntaamalla toimia ja elvytystä metsänhoitoon, väyliin, vesihuoltoverkostoihin ja koulutukseen luodaan elinvoimaa koko maahan, Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola sanoi Sotkamossa Koneyrittäjien liittokokouksen aattona.

Koneyrittäjillä on viisi keinoa kohentaa koko Suomen elinvoimaa. Ensimmäisenä on metsien kunnostus ja käyttö kestävästi.

– Metsien kasvun lisäämiseen on panostettava. Metsätiestö on pidettävä kunnossa, suometsien hoitoa on kehitettävä, taimikonhoitoa ja metsien lannoitusta on lisättävä samoin kuin jalostetun taimiaineksen käyttöä puunistutuksissa. Terveet ja vahvat metsävarat takaavat, että metsäteollisuuden investointiedellytykset Suomeen paranevat, he painottavat.

Toisena on turvetuotantoalan muutos hallitusti ja tuen oikea kohdennus ja kolmantena tiestön, etenkin siltojen kunnostus.

Ammatillisen koulutuksen lisääminen konetyöaloilla on erityisen tärkeä.

– Laadukas ja tuottava koneenkuljettaja on koneyrityksen menestyksen avaintekijä. Uusia koneenkuljettajia tarvitaan konetyöalojen pienyrityksiin vuosittain satoja, painotetaan kannanotossa.

– Koulutukseen on saatava lisää koneenkäsittelytunteja. Lisäksi koulutuskorvausmalli on arvioitava uudelleen konetyöalojen työpaikalla opiskelussa. Työpaikalla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa opiskelua halutaan lisätä, mutta se ei voitapahtua maksutta, koneyrittäjät painottavat.

Viidentenä kohtana on vesihuoltoverkoston tarpeellisten saneerausten saaminen liikkeelle.