OX2:n tuulipuistosuunnitelma Haapaveden ja Oulaisten rajalla on kasvanut neljästä voimalasta useisiin kymmeniin



Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuistoa suunnitellaan kahta puolen pitäjänrajaa, Haapaveden Ollilanperän ja Oulaisten Mäyränperän maastoon. Kuntarajat on merkitty sinisellä, tuulivoimahankkeen alue rajattu punaisella.

OX2 suunnitelma tuulipuistosta Haapaveden läntisimpään nurkkaan on laajentunut Oulaisten ja Haapaveden kuntarajan ylittäväksi Rahkola-Hautakangas -hankkeeksi. – Tuulipuiston suunnittelu on vasta alussa, joten voimalamäärä ja tuotantotavoite eivät ole vielä tiedossa, mutta tavoitteenamme on useamman kymmenen voimalan kokonaisuus, kertoo projektipäällikkö Taru Kaarlela OX2:sta.