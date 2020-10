Ylivieskan yhdeksäs koronavirustartunta mukana Suomen 184 uuden tapauksen joukossa – Tartuntojen määrän kasvu loiventunut edelliseen viikkoon verrattuna

Ismo Kunelius

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 14 255. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 184.

Torstain lukemissa näkyy myös Ylivieskan viimeisin koronavirustartunta, joka varmistui keskiviikkona 21. lokakuuta. Kallion tiedotteen mukaan Ylivieskan yhdeksäs tartunta liittyy aiempaan ketjuun, eikä uusia altistuneita ole.

Edellinen tartuntatieto Ylivieskassa kirjattiin viime viikolla, ja kyseinen tartunta oli peräisin kuntayhtymän alueen ulkopuolelta. Ylivieskan yhdeksästä tartunnasta neljä on viime keväältä ja loput viisi viime viikoilta.

Oulussa kirjattiin vuorokaudessa kahdeksan uutta tartuntaa, kun vastaava luku oli keskiviikkona 15 uutta tartuntaa. Oulussa on nyt yhteensä 198 varmistettua tartuntaa.

Sairaanhoitopiiri tiedottaa, että Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian perustasolla, eli tartuntojen ilmaantuvuus on toistaiseksi suhteellisen alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni. Tarvetta esimerkiksi harrastustoiminnan lopettamiselle ei toistaiseksi ole.

THL kertoi torstaina, että uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi kuukauden ajan, mutta viimeisimmän viikon aikana nousu näyttää loiventuneen. Edelliseen viikkoon verrattuna myös positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista näytteistä on laskenut valtakunnallisesti.

– Viikolla 42 (12.10.-18.10.) uusien tapausten ilmaantuvuus oli 22,2 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edeltävällä viikolla oli 29,2. Tästä ei kuitenkaan voi vielä päätellä, miten tilanne kehittyy pidemmällä aikavälillä.

– Viikolla 42 kaikista tapauksista noin 80 prosenttia on todettu alle 50-vuotiailla ja lähes 50 prosenttia alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on alle 10 prosenttia, yli 70-vuotiaiden osuus on hyvin pieni. Yli 70-vuotiaat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään, ja riskiryhmien suojeleminen on edelleen tärkeää vakavien koronatapausten ehkäisemiseksi, toteaa THL tiedotteessaan.