Seksuaalinen häirintä ja väkivallan uhka lisääntyvät palvelualoilla – Kohteena etenkin nuoret ja naiset – "On päästävä ajatuksesta, että asiakas on aina oikeassa"

Palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselyn mukaan seksuaalinen häirintä ja väkivallan uhka ovat lisääntyneet palvelualoilla viimeisen neljän vuoden aikana.

Yli puolet kyselyyn vastanneista on viimeisen vuoden aikana saanut osakseen nimittelyä tai uhkailua asiakkailta tai kohdannut työssään seksuaalista häirintää. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä, esimerkiksi veitsellä, uhkailua on kokenut joka kymmenes.

Seksuaalinen häirintä kohdistuu etenkin nuoriin ja naisiin. Alle 25-vuotiaista häirintää oli kokenut 70 prosenttia. Naisista häirintää koki 40 prosenttia, miehistä 16 prosenttia.

Häirintä aiheuttaa monille ahdistusta ja pelkotiloja. Joka viides on vaihtanut sen vuoksi alaa tai työpaikkaa.

Reilusti yli puolet häirintää kokeneista ei kerro asiasta esimiehelle, koska ei koe siitä olevan hyötyä. Se kertoo asiantuntijoiden mukaan siitä, että prosessit eivät ole työpaikoilla kunnossa tai työntekijöitä ei ole perehdytetty niihin riittävästi.

– Häirinnästä tai väkivallasta ilmoittaminen pitäisi tehdä itsestään selväksi ja helpoksi – ei niin, että on pitkä byrokraattinen prosessi, joka johtaa lopulta siihen, että kuunnellaan, mutta ei tehdä asialle mitään, PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä sanoo.

PAMin mukaan tilanteen parantamiseksi työnantajille ja henkilöstön edustajille tulisi järjestää lisäkoulutusta aiheesta.

– Esimies ei voi aina olla paikalla, joten työntekijälle on annettava valtuudet suojella itseään uhkaamalla esimerkiksi palvelun lopettamisella. On päästävä ajatuksesta, että asiakas on aina oikeassa ja että asiakkaasta on pidettävä kiinni työntekijän suojelun kustannuksellakin, Kähärä sanoo.