Posti Groupin syyskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden tuloksena Posti irtisanoo enintään 90 vakinaista työntekijää.

Neuvottelut koskivat pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Niiden taustalla on toimintamallimuutos, jonka tavoitteena on vauhdittaa konsernin liiketoimintojen uudistamista, lisätä toiminnan nopeutta ja tuottavuutta sekä turvata tulevaisuuden kilpailukykyä.

– Seuraavat kolme vuotta on meille kriittinen aikajänne uudistumisemme nopeuttamisessa ja kilpailukykymme turvaamisessa. On erittäin valitettavaa, että nyt toteutettavalla toimintamallimuutoksella on henkilöstövaikutuksia. Tuemme henkilöstöämme muutoksen keskellä, sanoo Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Muutoksilla ja toiminnan tehostamisella Posti saa huomattavia säästöjä. Se hakee säästöjä myös monilla muilla tavoilla, esimerkiksi arvioimalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.

Postin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 22 000 henkilöä.