Musta jää yllättää puolet autoilijoista – Salakavala musta jää vaanii erityisesti tietynlaisilla tieosuuksilla

Musta jää on yllättänyt joka toisen autoilijan, selviää Liikenneturvan kyselystä. Mustaa jäätä on vaikea havaita ja se on poikkeuksellisen liukasta. Sitä syntyy syksyllä ja talvella erityisesti silloille, rampeille ja muille alueille, joiden alla ei ole lämmittävää maaperää.

– Musta jää on erityinen riskitekijä, sillä sitä ei näe ja se saattaa syntyä selkeällä säällä ja vaikka lämpömittari näyttäisi plusasteita, Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Niemi varoittaa.

Keliolosuhteisiin kannattaa varautua hyvissä ajoin katsomalla sääennusteen ja varmistamalla, että autossa on oikeanlaiset renkaat.

Liukkaalla kelillä riittävän turvavälin pitäminen muihin autoilijoihin ja nopeuden alentaminen ovat avainasemassa.

Muita hyviä vinkkejä liukkaalla kelillä ajamiseen ovat muun muassa maltillinen liikkeelle lähtö ja kiihdytys niin etteivät pyörät pyöri tyhjää, ajonopeuden huomioon ottaminen etenkin kaarteissa ja voimakkaiden ohjausliikkeiden ja ohitusten välttäminen.