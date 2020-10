Kaikki upea ei ole kaukana – Ismo Kunelius huomauttaa Päätoimittajalta-palstalla, että korona on avannut silmiä jopa positiivisella tavalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Syyslomaviikko on vauhdissa. Tänä syksynä näiltäkään kulmilta ei lennellä kaukomaille lomailemaan.

Moni suuntaa lomamatkansa kotimaan kohteisiin ja entistä useampi viettää syyslomaansa kotikulmilla.

Korona-ajat heijastuvat myös lomanviettoon. Kotimaanmatkailun suosio on jatkunut myös kesän jälkeen, vaikka kasvaneet tartuntamäärät tarkoittavat kiristyviä rajoituksia myös Suomen kamaralla.

Keskiviikon Kalajaskassa kerromme Ylivieskan kaupungin liikuntapalveluiden järjestämästä syyslomaviikon ohjelmasta. Liikuntakeskuksessa jokaiselle päivälle on kehitelty jotain toimintaa, jolla kaupunki samalla vastaa myös vallitsevaan tilanteeseen.

– Koronatilanteen vuoksi moni viettää lomansa kotipaikkakunnalla, joten halusimme tarjota lomalaisille mukavaa tekemistä. Järjestämme normaalistikin lomilla samanlaisia teemaviikkoja, totesi kaupungin vt. liikuntajohtaja Leena Koskela haastattelussamme.

Monet täkäläiset kaupungit ja kunnat virittelevät syyslomatoimintaa kotipaikkakunnille jääville lomalaisille. Korona-aikana varotoimet ovat tavallista tiukemmat, mutta näinä lähikontaktien välttelemisen aikoina yhä useampi on valinnut sisätiloissa liikkumisen sijaan ulkoliikunnan.

Koronatilanteen vuoksi Ylivieskan Liikuntakeskuksessakin on käynyt tavallista vähemmän kuntoilijoita. Tilanne käy ilmi myös kaupungin liikuntalautakunnan taannoisesta kokouksesta, jonka listalla todettiin suoraan, että koronarajoitusten myötä ulkoliikunta on lisääntynyt ja kaupungin lähivirkistysalueet ovat olleet kovassa käytössä.

Lenkkeilyn ja pyöräilyn suosio on kasvanut.

Nämä erikoiset ajat ovat saaneet suomalaiset takaisin metsiin. Luontoretkeilyn suosio on ollut paikoitellen sitä luokkaa, että maineikkaimmilla patikointi- ja vaellusreiteillä on ollut porukkaa jopa tungokseksi saakka. Moni on kuitenkin huomannut, että luonnonrauhaa ei löydy turistijoukkojen keskeltä, vaan ihan läheltä.

Lähimatkailun ja lähimetsien löytämisellä on ollut puolensa. Korona-aikana moni on huomannut, mitä kaikkea voikaan löytyä ihan oman elämänpiirin läheltä.

Kalajokilaakson luontokin voi tarjota upeita elämyksiä, kunhan uskaltautuu tutkimaan. Siinä mielessä korona on avannut silmiä jopa positiivisella tavalla.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi