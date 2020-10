Jarmo Junno lähtee ratkaisevaan futsalin MM-karsintaan – voittajalle luvassa historiallinen kisapaikka

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ismo Kunelius

Sievin FS:n liigajoukkueeseen palannut nivalalaislähtöinen Jarmo Junno on jo pitkään kuulunut Suomen futsalmaajoukkueen vakiomiehistöön. Junno on mukana myös tulevissa tärkeissä koitoksissa, joissa Suomen futsalmaajoukkue kohtaa Serbian kaksiosaisessa MM-jatkokarsinnassa 6. ja 10. päivä marraskuuta.

Otteluparin voittaja pääsee Liettuassa ensi vuoden syksyllä pelattavaan MM-lopputurnaukseen, johon Euroopasta selviytyy kisaisäntä Liettuan lisäksi kuusi maanosan parasta maata.

Suomen päävalmentaja Mićo Martić julkisti 17 pelaajan ryhmän Serbia-otteluihin.

– Meillä on mukana muutama uusi pelaaja. Seuraan lähes jokaisen Futsal-liigan pelin suorana lähetyksenä ja pelit ovat kovatasoisia ja intensiteetti on korkea. Pitää antaa kehuni liigan tasolle, kommentoi päävalmentaja Palloliiton tiedotteessa.

Martić tietää, että Euroopan rankingissa viidentenä majailevan Serbia on kova vastus.

– Kaksi isoa taistelua on tulossa. Meillä on hyvä joukkue ja tahtotila tehdä hyvä tulos. Serbia on ehkä hiukan ennakkosuosikki, mutta asia mikä ratkaisee on se, että pelaamme joukkueena ja noudatamme pelitapaa.

Suomen joukkue miesten MM-jatkokarsintaan Serbiaa vastaan 6.–10. marraskuuta:

Maalivahdit: Kasper Kangas Akaa Futsal, Antti Koivumäki GFT, Juha-Matti Savolainen Mantova Calcio a 5 (Italia).

Kenttäpelaajat: Panu Autio GFT, Petri Grönholm Akaa Futsal, Miika Hosio, Tero Intala KaDy, Jarmo Junno Sievi FS, Jani Korpela BTS Rekord (Puola), Sergei Korsunov ToPV, Jukka Kytölä KaDy, Mikko Kytölä KaDy, Vesa Lilja FC Kemi, Lassi Lintula KaDy, Jussi Nyström Akaa Futsal, Tuukka Pikkarainen FC Kemi, Iiro Vanha ToPV.