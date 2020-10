Oulainen houkuttelee muuttajia rahalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulainen on houkuttelemassa muuttajia korotetulla asunnonostajan tukirahalla. Kaupunginhallitus katsoo, että korotusta voidaan käsitellä talousarvion määräraha-asiana. Raimo Räisänen (kesk.) on esittänyt, että vuonna 2021 Oulaisiin muuttavan ja paikkakunnalta ensimmäisen omistusasunnon ostavan henkilön tuki laajennetaan koskemaan pitempää aikaa sekä tukisummaa. Nykyisellään tuki on 2 000 euroa, jatkossa tuki voi olla 5 000 euroa.

Esityksen mukaan asunnon ostajalle, joka itse muuttaa asuntoon asumaan ja asuu myös tuen myöntämisen ajan, maksetaan 5 000 euroa. Tukea maksetaan ensimmäisenä vuotena 2 000 euroa ja kolmena seuraavana asumisvuotena 1 000 euroa vuosittain. Tuki edellyttää, että asukas asuu jokaisen tukivuoden lopussa omistusasunnossa Oulaisissa.