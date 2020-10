Alavieska säilyttämässä verotuksen ennalleen - Valtionosuudet koronaan tekemässä tämän vuoden tuloksesta ylijäämäistä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Alavieskan kunta on säilyttämässä verotuksen ennallaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tulovero pidettäisiin 22,00 prosentissa. Samoin esitetään, että säilytetään nykyinen yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03, vakituisen asunnon 0,55, muun asuinrakennuksen 1,03 ja voimalaitoksen 3,10. Kiinteistöverotus on Alavieskassa säilymässä keskitasoisena.

Kunnanjohtaja Kari Pentti toteaa, että talouden raami on Alavieskassa tiukka. Verotuksen kiristämiseen ei nähty kuitenkaan tarvetta, koska varsinaista talouden tasapainottamistarvetta ei Alavieskalla juuri tällä hetkellä ole.

Elokuun lopun osavuosikatsauksen perusteella kunnan tulokseen on tulossa ylijäämää 430 000 euroa. Se on 390 000 euroa enemmän kuin mitä on tälle vuodelle budjetoitu vajaat 40 000 euroa.

– Syynä ylijäämään ovat valtion koronan vuoksi antamat valtionosuudet ja se, että sote-menot Alavieskassa on pysyneet kuitenkin kurissa.

Alavieska esittää valtuustolle lisäbudjettiin 200 000 euron määrärahaa. Se on tarkoitus käyttää Kivihaan kaava-alueen vesi- ja viemärirakentamiseen. Alueen kaavamuutos on laitettu nähtäville. Kivihaan tonttikokoa on tarkoitus väljentää.