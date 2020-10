Pohjois-Pohjanmaalla 5 000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten – eniten työttömien määrä on kasvanut Sievissä, Pyhäjoella ja Alavieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keväällä alkanut koronakriisi nosti työttömyyden rajuun nousuun. Suuri osa kasvusta johtui lomautettujen määrän moninkertaistumisena maalis-huhtikuun aikana. Alkukesästä lähtien lomautukset ovat selvästi vähentyneet Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus arvioi lomautusten laajan käytön viestivän siitä, että moni työantaja haluaa pitää kiinni henkilöstöstään ja lomautukset ovat tilapäinen keino ylittää vaikea jakso tai se antaa harkinta-aikaa epävarmassa toimintaympäristössä. Viime aikoina lomautettujen määrä ei ole enää laskenut yhtä ripeästi kuin kesän aikana.

Työttömien työnhakijoiden määrä on maakunnassa edelleen korkea. Uusia koronan leviämistä ehkäiseviä rajoitustoimia on suunnitteilla ja nämä lisäävät epävarmuutta monilla toimialoilla.

Syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 22 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 950 henkilöä enemmän kuin tammikuussa ja 4 950 enemmän kuin vuosi sitten.

Elokuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 1 100:lla. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 900, mikä on yli nelinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Elokuusta lomautettujen määrä väheni 450 henkilöllä.

Työttömien määrä on korkeampi lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa verrattuna viime vuoden syyskuuhun. Ainoastaan Pyhännällä työttömien määrä oli pienempi (-5 prosenttia) kuin vuosi sitten.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut Sievissä, Pyhäjoella ja Alavieskassa. Kuun lopussa maakunnan työttömyysaste oli 11,8 prosenttia (koko maa 12,0 prosenttia). Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Pyhännällä (5,9 prosenttia), Reisjärvellä (6,9 prosenttia), Hailuodossa (7,2 prosenttia) ja Limingassa (7,7 prosenttia). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (14,7 prosenttia), Vaalassa (14,2 prosenttia) ja Raahessa (13,5 prosenttia). Oulu ei jää paljoa kärkijoukosta – syyskuun lopussa sen työttömyysaste oli 12,9 prosenttia.

Ylivieskan ja Sievin työttömyysaste oli 11,4 prosenttia, Nivalan 10,1, Alavieskan 9,6, Haapajärven 9,1, Haapaveden 9,3, Kalajoen 9,0 ja Oulaisten 12,1 prosenttia.

Työvoimalle on edelleen hyvä kysyntä Pohjois-Pohjanmaalla. Työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana kaikkiaan 9 100, mikä on 600 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin kuun aikana TE-toimistoon noin 5 000, mikä on reilu 800 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Tehtäviä oli tarjolla runsaasti palvelu- ja myyntialoilla ja rakennusaloilla. Lisäksi paikkoja oli auki paljon muun muassa varastotyöntekijöille sekä toimisto- tai laitossiivoojille.