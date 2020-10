Myös maanantaina THL:n päivityksessä 131 uutta koronatartuntaa – Ylivieskassa ei uusia tapauksia viime viikon jälkeen

Suomen koronatartuntatilanne pysyi maanantaina sunnuntain tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 13 555. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 131, eli täsmälleen saman verran kuin edellispäivänä.

Maanantain päivityksen uusista tartunnoista valtaosa raportoitiin pääkaupunkiseudulla. Oulussa on kolme uutta tartuntaa ja Kokkolassa kaksi.

Kalajokilaakson koronatilanne THL:n kartalla on pysynyt viime päivät rauhallisena. Ylivieskan tartuntojen määrä kartalla kasvoi viime keskiviikkona yhdellä ja Ylivieskassa on nyt kahdeksan raportoitua tartuntaa. Ylivieskan neljä ensimmäistä tapausta on viime keväältä ja neljä uusinta viime viikoilta.

Kallion kunnista THL:n kartalla oli ennen Ylivieskaa Nivala yhteensä 12 tapauksella. Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla. Näistä viimeisimmät tapaukset ovat heinäkuulta.

THL:n kartalle ei raportoida sellaisia kuntia, joissa on yhteensä alle viisi tartuntaa epidemian alusta lähtien.

