Suomessa 131 uutta koronatartuntaa – Ylivieskan tilanne on ollut viime päivät rauhallinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sunnuntaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 13 424. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 131.

Sunnuntain päivityksen uusista tartunnoista lähes puolet on raportoitu Helsingistä. Oulussa on kaksi uutta tartuntaa ja Kokkolassa yksi.

Kalajokilaakson koronatilanne THL:n kartalla on pysynyt viime päivät rauhallisena. Ylivieskan tartuntojen määrä kartalla kasvoi keskiviikkona yhdellä ja Ylivieskassa on nyt kahdeksan raportoitua tartuntaa. Ylivieskan neljä ensimmäistä tapausta on viime keväältä ja neljä uusinta viime viikoilta.

Kallion kunnista THL:n kartalla oli ennen Ylivieskaa Nivala yhteensä 12 tapauksella. Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla. Näistä viimeisimmät tapaukset ovat heinäkuulta.