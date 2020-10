Oulaistelainen Heidi Hannus palkittiin vuoden yksinyrittäjänä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot julkistettiin lauantaina. Vuoden yksinyrittäjän palkinnon sai Heidi Hannus Oulaisista.

Heidi Hannus perusti Piha- ja vihersuunnittelu Villa Gardeninin Oulaisiin vuonna 2002.

– Hannuksen intohimo suunnittelijana ulottuu pihojen ja puutarhojen lisäksi laajemmallekin: työn jälkeä voi nähdä rakennuksissa, taide-esineissä, kalusteissa ja valaistuksessa. Hän ei pelkää kokeilla uutta tai tehdä asioita toisella tavalla kuin on totuttu tekemään.

– Palkitsemisen perusteena on yrityksen menestyminen alalla niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hannus on saavuttanut esimerkiksi mitalisijoitukset kansainvälisessä Flower Jam - ja Gardens and People -suunnittelukilpailussa. Hänellä on myös useita palkittuja koti ja -messupihoja ympäri Suomen. Kaiken kaikkiaan hänellä on reilu tuhat erilaista suunnittelukohdetta, perustelee Suomen Yrittäjät tiedotteessaan.

Lue myös: Ekologisuus ja luonnonmukaisten materiaalien yhdistäminen ovat terassien nousevat trendit – "Terassin suunnittelu lähtee käyttäjien tarpeista"