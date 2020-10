Raivoa ravintolarajoituksista ja valokuitukateutta – Aktiivinen some-keskustelu kävi korkeilla laineilla Kalajokilaakson Facebookissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tässäpä koostetta ja otteita viikon puhuttaneista aiheista ja menneellä viikolla ruodittiin asioita erittäin aktiivisesti.

Pyysimme ja saimme Ylivieskan nimikkolajikisailuun 24 kommenttia. Asiasta on nyt kirjoitettu sen verran paljon, mutta vielä on pakko nostaa esille, miten hevoskaupunkina Ylivieskaa pidetään ja nelijalkaista ystävää toivottiin maskotiksi.

– Ehdottomasti ravihevonen! Ylivieskassa ovat pitkät ja maineikkaat perinteet raviurheilussa, ja onhan se edelleenkin koko maakunnan eteläosan raviurheilukeskus.

– Suomenhevonen sopii nimikkoeläimeksi. Se on tuonut Ylivieskalle tunnettavuutta. Ravikuningatar Helätin osataan yhdistää Ylivieskaan.

Ylivieskassa vieraillut kirjailija Sirpa Kähkönen nosti esille sananvapauden ja vastuun, ja sai lukijaltamme arvosanaksi kymppiplussan.

Uutta päiväkotirakentamista on Ylivieskassa useammassa kohteessa. Pilkkeen päiväkodin naapurustosta töherrelty naapuritalo otti yhden lukijan silmään, ja hän pelkäsi, että pienokaiset ottavat suttaamisesta esimerkkiä.

Henkilötunnuksen kokonaisuudistuksen kariutumista juhlittiin kommenteissa vahvoin peukuin.

– Mikä vika nykyisessä järjestelmässä? En keksi yhtään syytä vaihtaa.

–No ei todella. Tai no saisihan virkamiehet siihen menemään kätevästi perusasioista säästettyjä ylimääräisiä rahoja.

Maakunnallisessa kokouksessa vaadittiin erityisrahoitusta valokuituverkolle. Some-gallupissa kyseltiin, kuinka monella valokuitu oli huushollissaan ja millaiset ovat käyttäjäkokemukset.

– En ole saanut. Kiitos tästä Ylivieskan kaupungille!

– Mutta Alavieskapa on siirtynyt tiedonsiirron pikatielle! Toimii hienosti.

– Kalajoella Pitkäsenkylällä odotellaan vielä.

– Sievissä toimii!

Miten on alueemme tilanne nyt, kun turkistarhaus halutaan lopettaa ja turvetuotanto ajaa alas? Näin kysyttiin Kalajokilaakson Sanan valta -mielipidepalstalla ja kansa vastaa:

– Mitä koulutusta tarvitaan turkistarhaus-yrittäjyyteen? Tanskassa ko.toiminta loppuu onneksi 2025 mennessä. Mitä tilalle.. Koulutusta uudelle alalle,.. on aikaa miettiä mitä isona tekis, ennen kuin Suomeen tarhauksen lopetus tulee. Nämä tarhat on nähty.

Lukijoiden palsta herätti myös muilla aiheillaan. Samuli Heinosen kirjoitus: "On moraalitonta, miten oppositio kyseenalaisti hallituksen koronalinjan" sai vastakaikuna tällaisia kommentteja:

– Ai ravintolatko ei tarjoa muuta kun "päätäyteen ryyppäämistä". Mites, kun nämä rajoitukset koskee myös ruokaravintoloita, huoltoasema ravintoloita, henkilöstöravintoloita ja jne... Näissäkinkö vedetään vain päätäyteen. Enpä kyllä ole 22 vuoden ravintolaurani aikana moiseen törmänny. Eikä se, että aikaa rajoitetaan... Mutta kun rajoitetaan myös muidenkin ravintoloiden kuin yökerhojen ja baarien ravintoloiden asiakasmääriä, vaikka tartunta lähteet näissä on kyllä minimissä. Miksi ihmiset tämän rajoituksen kohdalla nostaa vain ryyppäämisen tässä ravitolarajoituksissa esille, eikö ihmisten mielestä ravintolakulttuuri ja ala ole muuta. Nämä rajoitukset kun sitä kautta myös vaikuttavat takseihin, pieniin ravintola-alan erikoisliikkeisiin, raaka-ainetuottajiin, muusikoihin, ohjelmapalveluihin yms yms yms.. Eli vaikutukset on todella suuret. Mutta media ja ihmiset nostavat vain lietsovana uutisointina ja puheenaiheina esille vain osan todellisuutta asiasta ja alasta. Ollaanko oikeasti näin tietämättömiä! Tämä korona kun on tullut kyllä jäädäkseen ja sen kanssa opittava elämään. Mites vuonna 2016–2017 kun influenssa riehui ja noin 1 400 ihmistä kuoli enemmän Suomessakin... No, paljonko nyt on kuolleita, paljoko, parantuneita, paljonko sairaalahoidossa. Miksi huudetaan aina pahinta kun ei oikeasti edes tiedetä mikä on ja mihin ollaan menossa... Mutta toivon että ymmärrettäisiin jo näillä vuosiluvuilla että ravintola-ala ja ravintolat on muutakin varten kun "päätäyteen".

