Tiukka kannanotto lukijoiden palstalla: Susien kannanhoidollinen metsästys on sallittava

Viime päivinä eteenkin Pohjois-Pohjanmaalla susien käyttäytyminen on aiheuttanut merkittävää vahinkoa. Esimerkiksi kuluneen viikon aikana Haapajärvi–Haapavesi–Kärsämäki -alueella sudet ovat tappaneet neljä koiraa. Tilanne on kestämätön.

Susien kanta-arviot vaihtelevat paljon, kun kysytään eri instansseilta. Mutta kannankehitys lienee selvä. Vuonna 2018 maa- ja metsätalousministeriössä puolestaan luotetaan viralliseen kanta-arvioon, joka on 150–180 susiyksilöä. Tällä Luonnonvarakeskus arvioi kannan olevan noin 230 sutta.

Metsästäjien arvioit ovat huomattavasti suuremmat. Lisäksi kanta-arviot tehdään joidenkin osapuolien taholla keväällä. On muistettava, että syksyllä kanta on noin 40 prosenttia suurempi. Kannanarviointiin vaikuttaa myös se, arvioidaanko rajasudet Suomen kantaan vai ei. Tällä hetkellä näitä rajasusilaumoja on tutkimusten mukaan yhdeksän.

Ongelma ei ole uusi. Alueellamme on jouduttu elämään susiongelman kanssa 2000-luvun alkupuolelta asti. Sudet ovat raadelleet ja tappaneet kotieläimiä, lampaita ja nautoja, tappaneet koiria metsästystilanteessa sekä liikkuneet pihapiireissä. Jo vuosikymmen sitten löysivät Siikalatvalla lapset susien tappaman hirven postilaatikkonsa läheltä, kun odottelivat koulukuljetusta. On ymmärrettävää, että nämä asiat huolestuttavat kansalaisia.

Metsästäjät ovat varmasti maamme suurin luontoarvojen puolustaja. Metsästys on pääsääntöisesti muuta kuin saaliin saamista. Se on elämyksiä, puhdasta luontoa, riistanhoitoa, sosiaalista kanssakäymistä, oppimista ja erinomaisia muistoja. Nyt kuitenkin tuntuu, että metsästäjien mielipide sivuutetaan päätöksenteossa. Susikannan koko ei ole ainoa ongelma, vaan susien käyttäytymisen muutos. Sudet eivät pelkää ihmisiä, eikä ihmisasutusta.

Susikanta voi hyvin – ja niin tulee ollakin. Kuitenkin nyt on tullut aika kannanhoidolliseen metsästykseen. Euroopan Unionin tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun suden kannanhoidollisesta metsästyksestä jo aikaisemmin. Linjauksen mukaan kannanhoidollinen metsästys on mahdollista, mutta se edellyttää entistä tiukempia perusteluja sekä sitoutumista susikannan suojeluun. Perusteita löytyy nyt selkeästi käyttäytymisen muutoksesta.

Asioista vastaava ministeri tuli asian suhteen ulos. Nyt asetetaan pikaisella aikataululla työryhmä selvittämään ja toteuttamaan kannanhoidollista metsästystä. Tämän metsästyksen tarkoitus on toimia karkotusmetsästyksenä ja toisaalta samalla metsästyksenä, joka palauttaa sudet niiden alkuperäisille asuinalueille – ei taajamien tuntumaan. Näin kaikilla osapuolilla on parempi olla ja liikkua luonnossa.

Me allekirjoittaneet, SDP:n puoluevaltuuston sekä SDP:n Oulun piirin piirihallituksen jäseninä, vetoamme myös teihin arvoisat alueen kansanedustajat, että tämä asia otetaan hoidettavaksi mahdollisimman pikaisella aikataululla, ja kannanhoidollinen susien pyynti voidaan aloittaa.

Kunnioittavasti:

Jari Nahkanen

SDP:n puoluevaltuuston jäsen

Asko Alasalmi

SDP:n Oulun piirin piirihallituksen jäsen