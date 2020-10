Jokilaaksojen pelastuslaitokselle asetettiin kiireellisissä hälytyksissä Suomen huipputavoitteet - "Niihin ei tulla aina pääsemään"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tavoitteet kiireellisissä hälytystehtävissä ovat Suomen huippua. Pelastuslaitoksen johtokunta päätti vuosien 2021-2024 palvelutasopäätöksellä, että ensimmäisen pelastusyksikön riskialueen tavoittamisajan tavoiteprosentti on jatkossa 85 ja tehokkaan pelastustoiminnan käynnistymisajan osalta 84. Suomessa yleensä vastaavat tavoiteprosentit ovat 50 ja 50.

Vähimmäistavoitteena toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa pelastuslaitoksille on, että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 prosentissa tehtävistä.

Tavoitteet ovat tietysti aina vain tavoitteita. Jos niitä kuitenkin asetetaan, pelastuslaitoksen pitää niihin pyrkiä. Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen toteaa, ettei johtokunnan asettamia tavoitteita pidetä täysin mahdottomina. Niihin ei kuitenkaan aina ja kaikissa tilanteissa voi päästä.

– Jos tulee esimerkiksi raju myrsky ja puita kaatuu ja tehtäviä on paljon, silloin asetettuihin tavoitteisin ei päästä, hän toteaa

Aiemmin pelastuslaitoksen tavoiteprosentit ovat olleet vieläkin kovemmat. Niin haluttiin nyt arjen realismia. Lausunnoille kuntiin menneellä esityksellä lähdettiin siitä, että olisi menty Suomen yleiseen tasoon.

Kuntien lausunnoissa keskeisintä oli, että toimintavalmiuden tavoiteprosenttien on oltava korkeammat kuin 50 ja 50. Lisäksi todettiin, että nykyinen paloasemaverkko on ylläpidettävä, sopimuspalokuntatoiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä huolehdittava, ja että alueen kuntien taloustilanne on huomioitava kuntalaskutuksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Palvelutasopäätöksellä päätettiin nyt, että pelastuslaitoksen palvelutuotantoa pyritään edelleen tehostamaan rajoittamalla kustannusten kasvua pysyväisluonteisin kehittämistoimenpitein.

Pelastuslaitoksen käyttötalouden bruttomenot vuoden 2021 talousarvioesityksessä ovat 29 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2020 talousarvioon on 2 miljoonaa, 7,4 prosenttia.

Kuntalaskutuksen osalta pelastuslaitoksen menot kasvavat vajaat 800 000 euroa. Merkittävin kasvu 320 000 euroa kuntalaskutukseen tulee kasvavista paloasemavuokrista, jotka käytännössä palautuvat alueen kunnille vuokratulona.

Johtokunta päätti korottaa pelastuslaitoksen eri taksoja noin 3 prosenttia. Korotus koskee maksullisten palvelujen taksoja, valvontatoiminnan taksoja sekä automaattisten paloilmoittimien aiheuttamien erheellisten paloilmoitusten ERHE-taksoja.

Pelastusjohtajan tilannekatsauksessa keskityttiin koronaepidemian ja siihen varautumisen vaikutuksiin pelastuslaitoksen toiminnassa. Korona-epidemiaan varautumisesta on syyskuun loppuun mennessä aiheutunut pelastuslaitokselle lähes 200 000 euron ylimääräiset kustannukset.