Ylivieskalaislähtöisen Piia Heikkisen hoitohevonen tienasi jättipotin Roomassa



Next

Ylivieskalaislähtöinen Piia Heikkinen on hoitanut vuodesta 2002 lähtien huippuhevosia Italiassa kuuluisan Pisan tornin lähistöllä. Työstään Heikkinen on nauttinut välimeren rannalla, sillä hän on vaikuttanut koko ajan saksalaissyntyisen Holger Ehlertin ja hänen suomalaislähtöisen vaimon Anna Ehlertin palveluksessa.