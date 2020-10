Kuulan telinevoimistelukisat koronarajoittein viikonloppuna Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kuula järjestää tulevana viikonloppuna telinevoimistelun luokkakilpailun. Mukaan on ilmoittautunut 134 voimistelijaa kuudesta seurasta. Kilpailujärjestelyjä rajoittaa tuoreet Voimisteluliiton ohjeet, jotka rajaavat yleisön kokonaan pois kisapaikalta.

– Noudatamme kisoissa Suomen Voimisteluliiton tuoretta ohjetta. Alkuviikosta liitto linjasi, että kilpailut käydään ilman yleisöä. Paikalla saa olla vain välttämättömät toimihenkilöt, valmentajat ja tuomarit. Lisäksi paikalla on telinekohtaiset siivoojat, jotka pitää kilpailualeen puhtaana. Esimerkiksi kilpailijoiden vanhemmat ja autokuskit eivät pääse kisapaikalle ja joutuvat seuraamaan kisaa striimattuna, sanoo Kuulan telinevoimistelujaoston puheenjohtaja Hannele Salmela.

Korona rajoittaa myös kilpailijoiden liikkumista Ylivieskan Urheilutalolla. Koko tapahtuma viedään läpi niin, että eri seurojen urheilijat eivät kohtaa toisiaan.

– Meillä on seurakohtaiset pukuhuoneet voimistelijoille. Jokaisella seuralla on oma lämmittelyalue ja odotustilat telineille siirtymiseen. Kaikilla järjestäjillä on kasvomaskit käytössä. Myös kilpailijat käyttävät maskeja koko tapahtuman muutoin paitsi kilpailusuorituksen aikana Salmela jatkaa.

Ylivieskan luokkakilpailuun tulee isäntäseura Kuulan lisäksi joukkueet naapuriseura Kalajoen Voimistelijoista sekä Oulun Pyrinnöstä, Kajaanin Gymnasticsista, Voimistelumaailma Oulusta ja Närpiön Gymnastikklubista.