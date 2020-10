Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hännisen mukaan torstai oli lasten yhdenvertaisuuden kannalta merkittävä päivä Suomessa, kun hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta sekä maksuttomasta toisesta asteesta annetaan eduskunnalle.

Tulevaisuudessa toisen asteen oppimateriaalit ovat maksuttomia sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 20 vuotta.

– Suomessa on pidetty tärkeänä, että koulutusjärjestelmä takaa etenemisen mahdollisuudet kaikille. Tämän takaa parhaiten maksuton koulutus. Se on paljon tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa kuin leimaava ja byrokraattinen tuki pienituloisille. Lisäksi varsinkin harvaan asutulla maaseudulla, missä koulumatkat ovat pitkiä, todella merkittävää on myös parannukset koulumatkatukeen, Hänninen sanoo.

Vaikka maksuttomuus on tärkeää erityisesti pienituloisille perheille, sillä on paljon merkitystä myös muille perheille.

– Viiden lapsen äitinä tiedän henkilökohtaisestikin, miten paljon opiskeluun voi mennä rahaa monilapsisessa perheessä, hän sanoo ja jatkaa:– Lisäksi elämässä voi aina tulla eteen myös yllättäviä taloudellisia vaikeuksia, minkä koronakriisi on nyt todella tuonut esille. Monissa perheissä vakaaltakin näyttäneeltä toimeentulolta on lähtenyt pohja pois. Nyt on entistäkin tärkeämpää, että panostamme perusasioihin, kuten maksuttomaan koulutukseen.

Koulutukseen panostaminen on Katja Hännisen mielestä koronakriisin jälkihoidossa entistäkin ajankohtaisempaa.

– Lasten tulevaisuuteen satsaaminen on oikeudenmukainen ja tehokas tie ulos kriisistä. Meillä ei ole varaa syrjäyttää yhtäkään nuorta. Hyvinvointivaltiossa ei ajatella, että kaikille lapsille tarjottavat maksuttomat oppimateriaalit on rahan tuhlausta, hän painottaa.