Kalajokilaakson alue mukana Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushankkeessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto on yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa perustanut Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushankkeen. Kulttuuriliitto toimii hankkeen kotipesänä.

Hankealueena on niin sanottu historiallinen Keski-Pohjanmaa eli Perhonjokilaakso mukaan luettuna Kokkolan seutu, Lestijokilaakso, Kalajokilaakso ja Pietarsaaren seutu.

Syitä maakunnan siirtolaisuuden selvittämiselle on monia. Ensinnäkin Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus on vielä pääosin kartoittamatta. Vanha Vaasan läänin alue ja Kalajokilaakso ovat kaukosiirtolaisuuden keskeistä lähtö- ja paluualuetta. Vielä elossa olevan vanhemman polven myötä poistuu paljon korvaamatonta tietoa. Siihen kannattaa tarttua ja kerätä.

Toiseksi maailmanlaajuisesti avautuneet arkistot tuovat aivan uusia mahdollisuuksia kerätä tietoja maakunnan siirtolaisuudesta.

Kolmanneksi maakunnassa on paljon osaavia sukututkijoita ja alan harrastajia. Keräystyön määrän ja laajuuden takia työtä ei voi delegoida vain muutamalle henkilölle, vaan talkootyöperinne on hankkeelle toimiva malli.

Siirtolaisuushankkeen tehtävänä on kerätä tietoa siirtolaisuudesta Ruotsiin, Pohjois-Amerikkaan, Australiaan ja Venäjälle sekä muuta niin sanottua kaukosiirtolaisuutta (Etelä-Amerikka, Aasia, Afrikka). Pääasialliset ajanjaksot ovat Pohjois-Amerikka ja Australia: 1850–1960, Ruotsi: ennen ja jälkeen 1950, Venäjä: ennen ja jälkeen itsenäisyyden ja muu kaukosiirtolaisuus: 1850–1960.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Siirtolaisuushankkeen kohteena on selvittää sekä maasta muuttaneet että paluumuuttajat, joiltain osin myös sisäistä muuttoa.

Siirtolaiseksi määritellään henkilö, joka on lähtöpitäjässään syntynyt tai siellä lähtiessä kirjoilla oleva tai sinne siirtolaisuudesta palannut.

Siirtolaisuushanke järjestää yhteistyössä seudullisten yhdyshenkilöiden, joita on jo yli 50 henkeä, paikallisten seurojen, yhdistysten ja kuntien kanssa siirtolaisuuden tiedonkeruun organisoinnin. Hanke kokoaa ja digitoi siirtolaisuuteen liittyvää aineistoa.

Tarkoituksena on myös perustaa kaikkien käytettävissä olevat sivustot, joiden avulla sähköinen aineisto kootaan ja jotka toimivat yhteistyöfoorumina niin maakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Siirtolaisuushanke on avannut toukokuussa maakunnallisen sivuston, jonka verkko-osoite on http://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com. Sinne on sijoitettu ensimmäisiä esimerkkejä siitä, mitä hankkeessa tullaan tavoittelemaan ja tekemään.