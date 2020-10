– Kulut ovat yhteensä noin 440 000 euroa, mikä on noin 10 prosenttia toimintakuluista. Tilanne on poikkeuksellinen tällä hetkellä, koska seurakuntakoti Maria on jo kaupungin omistuksessa eikä uudesta kirkosta vielä aiheudu kuluja, talouspäällikkö Kaisa Toivoniemi kertoo.

Talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri on tyytyväinen, että Oulaisten seurakunnassa on hankkiuduttu ylimääräisistä kiinteistöistä ajoissa erilleen.

Talouspäällikkö Mervi Heikkilä-Matinlauri on tyytyväinen, että Oulaisten seurakunnassa on hankkiuduttu ylimääräisistä kiinteistöistä ajoissa erilleen.

Monilla seurakunnilla on vähällä käytöllä olevia rakennuksia. Seurakuntien yhdistymiset ovat kasvattaneet myös kiinteistömassaa. Esimerkiksi Kalajoen seurakunnalla on yhdistymisten seurauksena kolme kirkkoa ja kolme seurakuntakotia sekä yksi kappeli, pappila ja yhteisomistuksessa oleva leirikeskus.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kirkkoihin on laitettu rahaa pitkästi yli 20 miljoonaa euroa, kun yli 13 miljoonaa euroa maksavan Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen lisäksi Kalajoen ja Nivalan kirkkoihin on tehty isot remontit, jotka kumpikin maksavat vajaat viisi miljoonaa euroa.

Rovastikunnan alueella on parhaillaan menossa tai on vasta toteutettu suuria korjaus- ja rakennusinvestointeja.

– Seurakunnan rakennuksista tärkein on luonnollisesti kirkko, jonka monipuolista käyttöä seurakunnan toimintaan kannattaa tarkastella ennakkoluulottomasti ainakin peruskorjaustilanteissa, hän sanoo ja jatkaa:– Leirikeskus kannattaa pitää ainakin niissä seurakunnissa, joissa se on hyvässä kunnossa. Niiden vuokraamista ulkopuolisille, kannattaa suunnitella tarkasti aikoina, jolloin seurakunta ei itse niitä tarvitse. Esimerkiksi Haapajärvellä on hyvä leirikeskus, jonka tuotteistamista olemme parasta aikaa pohtimassa.

– Esimerkiksi Lapissa hyvin monessa seurakunnassa seurakuntatalo on tullut käyttöikänsä päähän, ja nyt joudutaan miettimään, mitä tehdä kosteusvaurioisille rakennuksille. Kalajoen rovastikunnan alueella sellaisia kiinteistöjä on vähemmän, hän sanoo.

Esimerkiksi Ylivieskan seurakunta myi Suvannon pappilan tänä vuonna ja seurakuntakoti Maria on siirtynyt tontteineen kaupungin omistukseen. Toiminnot siirtyvät Mariasta uuteen kirkkoon ensi keväänä. Nivala on myymässä puolestaan Peltolan pappilaa.

Seurakunnilla suunnittelilla lähinnä peruskunnossapitoa ja -korjausta kiinteistöihin

Anne Mattila

Seurakuntien kiinteistömassan arvoa Kalajoen rovastikunnan alueella ei pysty kukaan laskemaan, koska satoja vuosia vanhoja kirkkoja ei voi edes mitata rahassa niiden kulttuuriarvon vuoksi. Seurakunnat omistavat myös muutamia muita lähes yhtä vanhoja rakennuksia kuin kirkot ovat.

Alavieskan seurakunta omistaa kirkon, kellotapulin, seurakuntakodin sekä muutaman pienen varastorakennuksen. Rakennusten kunto hyvä. Neliöitä yhteensä 1 120. Kiinteistömenot 55 760€/v. 2019, 10,5% vuoden kokonaiskuluista. Tulossa kellotapulin katon tervaus v. 2021, ikkunapuitteiden korjausmaalausta.

Haapajärven seurakunta omistaa kirkon, seurakuntakodin, leirikeskuksen, kappelin ja pappilan, joita on peruskorjattu 2000-luvulla. Kunto pääosin erinomainen. Seurakunta möi Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan toista vuotta sitten. Suunnitelmissa on Ronkaalan pappilan ulkomaalaus.

Haapaveden seurakunta omistaa kirkko/seurakuntakeskuksen, vanhan kellotapulin, siunauskappelin, hautausmaan huoltorakennuksen, hautausmaan vanhan hirsirakennuksen, nuorisotilan, vanhan Paakkilan pappilan ja leirikeskuksen. Kuutioita yhteensä noin 20 200. Nuorisotila alkaa olla elinkaarensa päässä. Tulevien vuosien merkittävimmät investoinnit ovat kirkko/seurakuntakeskuksen akustiikan parantaminen ja äänentoiston uusiminen, leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän muutos ja Paakkilan kunnostaminen. Kiinteistömenot v. 2019 olivat noin 355 000 euroa, 27 % toimintakuluista.

Kalajoen seurakunta omistaa kolme kirkkoa ja kolme seurakuntakotia Kalajoella, Himangalla ja Rautiossa, kappelin, pappilan ja leirikeskuksen yhdessä Kannuksen seurakunnan kanssa. Neliöitä yhteensä yli 6000. Rakennusten kunnot hyvät, sisäilmaongelmien parantamiseksi on tehty joka kiinteistössä toimenpiteitä. Kiinteistökulut v. 2019 olivat 710 000 €, mikä on 31% vuoden kuluista. Kalajoen kirkon peruskorjaus valmistuu tänä vuonna. Himangan ja Raution kirkkojen paanukatot tervattiin tänä vuonna. Ensi vuonna vaihdetaan Raution kirkon ja seurakuntakodin öljylämmitys maalämpöön sekä uusitaan Himangan seurakuntakodin ilmastointi ja maalataan Himangan kirkon lattia. Tulossa: Jokelan pappilan katon tervaus, Raution kirkon ja Vuorenkallion kappelin maalaus ainakin osittain.

Kärsämäen seurakunta omistaa kirkon, Paanukirkon, seurakuntatalon, kirpputorin, ruumishuoneen ja muutaman pienen varaston maaomaisuuden lisäksi. Rakenneuksia on 1 600 neliötä. Kiinteistötoimen ja hautausmaan osuus 26 % käyttötalousmenoista vuonna 2019. Suunnitelmissa kirkon maalaaminen ja uuden ruumishuoneen rakentaminen v. 2021.

Nivalan seurakunta omistaa kirkon, seuakuntakodin, leirikeskuksen, kirppiskäytössä olevan pappilan ja neljä kappelia. Neliöitä on 6 884. Rakennukset hyvässä kunnossa, kiinteistömenot 27% käyttötalousmenoista. Peltolan pappilan kiinteistö myynnissä.

Oulaisten seurakunnan omistuksessa ovat kirkko, tapuli, kappeli (entinen ruumishuone), huoltorakennus, seurakuntakoti ja varasto. Kunto aika hyvä. Neliöitä yhteensä reilut 1 900. Tulossa kirkon kattoremontti ja tapulissa pientä korjaamista. Kiinteistömenot vuonna 2019 olivat 230 085 € eli 16 % käyttömenoista.

Pyhäjärven seurakunnan kiinteistöjä ovat pääkirkko, leirikeskus, seurakuntakeskus ja Korhosenniemen rakennukset, joissa yhteensä noin 3 000 neliötä. Kiinteistöjen kunto pääosin hyvä tai tyydyttävä. Kiinteistöjen ylläpito vie noin 30% käyttötalousmenoista. Suunnitelmissa pääkirkon ja kellotapulin julkisivuremontti.

Sievin seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkko, seurakuntakoti Vanhankirkon kappeli, Louetin leirikeskus ja kirkko, pappila ja väentupa. Kiinteistöt, joita on yhteensä noin 3 000 neliöä, ovat pääasiassa ihan hyvässä kunnossa. Seurakunnassa on menossa kiinteistökatselmus, joka on vielä kesken. Väentuvan katto on korjauksen tarpeessa ja Vanhankirkon kappelin ulkovuori tarvitsee uutta maalipintaa. Väentupa ja pappila ovat lähes yhtä vanhoja kuin kirkko, joten nämä kaikki kiinteistöt ovat jo kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Vuosittaiset ylläpitokulut ovat noin 150 000 euroa eli 37% toimintakuluista.

Ylivieskanseurakunnan kiinteistöt: Toimitalo Pietari, Suvannon kappeli, seurakuntakoti Maria, leirikeskus sekä neljä kappelia. Seurakunnan omistuksessa ollut pappila myytiin tänä vuonna. Lisäksi hautaus- ja kiinteistötoimen varasto-, halli- ja toimistotilat. Keskustan alueella on kolme kerrostalohuoneistoa sekä Merijärven kappeliseurakunnassa kirkko, seurakuntatalo, käytöstä poistunut rivitalo ja seurakuntatoimisto/pappila. Neliöitä yhteensä noin 8 000. Kiinteistöt ovat pääasiassa hyvässä tai kohtuullisessa kunnossa. Lähinnä julkisivujen kunnostustarpeita on mm. Suvannon kappelin ulkokatto sekä Kantokylän kappelin julkisivut. Kiinteistöjen kuntoa seurataan mm. joka syksy tehdään kiinteistötarkastukset, jonka raportin perusteella tehdään tarvittavia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Seurakuntakoti Maria on siirtynyt tontteineen kaupungin omistukseen. Kiinteistömenot ovat nyt poikkeuksellisen pienet, koska seurakuntakoti on myyty, eikä uudesta kirkosta ole vielä kuluja