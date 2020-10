Kolmen viikon kurikuuri ei riitä, mutta herättää – Ismo Kunelius tarttuu Päätoimittajalta-palstalla syyslomakauden koronahaasteeseen

Kolmen viikon kurikuuri on ollut ajankohtainen puheenaihe viime päivinä.

Kun Suomen koronavirustilanne on alkanut syksyn mittaan jyrkästi huonontua, patistellaan kansalaisia pieniin itsekuritalkoisiin, joilla voitaisiin hidastaa taudin leviämistä tässä vaiheessa.

Idean kolmen viikon kurikuurista esitteli Ilta-Sanomien haastattelussa Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri. Koronaviruksen leviäminen on siinä mielessä hankala juttu, että usein tauti tarttuu sellaisesta ihmisestä, jolla ei vielä ole oireita. Juuri tästä syystä olisi syyslomallakin syytä muistaa ne yksinkertaiset ohjeistukset turvaväleistä ja hygieniasta.

Ainakin omiin korviini on kantautunut kommentteja siitä, että kaikissa turistikeskuksissa turvavälejä ei ole noudatettu, vaan porukka on tungeksinut vanhaan malliin kyynärpäät edellä.

Kolmen viikon kurikuuri voisi olla meille jokaiselle helppo, mutta samalla yhteisesti vaikuttava tekijä, jolla voidaan hidastaa kiihtyneen koronavirusepidemian laajenemista Suomessa. Sanomattakin on selvää, että kolmen viikon tempaus ei riitä viruksen nujertamiseen, mutta Meren kommentit tulevat osuvaan saumaan, kun koronaväysymys on nostanut päätään pitkällisessä pyristelyssämme viruksen voittamiseksi.

Ei Merikään esittänyt kuuriaan ratkaisuna koronavirusongelmaan. Hän vain korosti, että nyt pitää tehostetusti välttää lähikontakteja. "Jos esimerkiksi kolmen viikon ajan skarppaisimme niin, että jokainen meistä tekisi kaikki toimet, mitä voi tehdä koronan leviämisen estämiseksi, se saattaisi pysäyttää taudin etenemistä huomattavasti", oli Meren sanoma.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ajatus sai laajalti tukea, ja yhtyipä peukuttajiin tasavallan presidentti Sauli Niinistökin, joka kommentoi ideaa twitterissä tähän tapaan: ”Kevät jaksettiin. Jaksetaan nytkin. Kolmen viikon itsekurin kuuri.”

Tämän tyyppiset tsemppaukset ovat paikallaan myös siksi, että kevään kaltaisia poikkeusoloja tuskin julistetaan järin herkästi, vaikka tartuntalukemat ovatkin nousussa.

Kurikuurista on hyvä muistuttaa myös siksi, että varsinkin sosiaalisessa mediassa koronakeskustelu käy välillä melkoisella laukalla. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä totesi maanantaina Ylen A-studiossa, että koronatilanteessa on tavallaan kaksi koulukuntaa. Toiset noudattavat koronaohjeita hyvinkin tarkkaan ja toiset vähättelevät asiaa.

Näiden ääripäiden väittely on tässä tilanteessa energian haaskaamista vääriin asioihin. Järveläkin totesi, että tärkeintä ei ole nyt kiistellä siitä, kuka mitäkin on sanonut. Nyt on tärkeintä noudattaa niitä ohjeita, joita meille koronan torjuntaan annetaan.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi