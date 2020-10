Ohjelmointikoulutus alkamassa Raudaskylän opistolla

Ylivieska

Ohjelmointialan koulutus nuorille on alkamassa vuoden 2021 alusta Raudaskylän opistolla. Ylivieskan kaupunki päätti käynnistää Softarix365-hankkeen. Koulutuksella on tarkoitus edistää 18-30 vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä matalan kynnyksen koulutusmallilla.

Hanke lähti liikkeelle yrityselämän seutukaupunkiverkostolle kertomasta tarpeesta. Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieskan Kehityspalvelut YTEK Oy ja Kajaanin ammattikorkeakoulu valmistelivat koulutushankkeen.

Tavoitteena on luoda yritysten kanssa työelämälähtöinen ohjelmistoalan koulutus vastaamaan alueen yritysten osaajatarpeisiin suunnattuna ensisijaisesti nuorille, jotka ovat ilman ammatillista tutkintoa, jatko-opiskelupaikkaa tai opinnot ovat keskeytyneet.

Koulutus toteutetaan 60 opintopisteen laajuisina ammattikorkeakoulutasoisina opintoina. Toteutus on lähiopetuksena, etäopetuksena että työelämän kanssa toteutettavina projektiopintoina. Opinnot voidaan tunnustaa mahdollisiin jatko-opintoihin Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Koulutukseen otetaan 20-25 opiskelijaa.

Koulutusbudjetti on 350 000 euroa. ESR rahaa haetaan 280 000 euroa. Omavastuuosuus on siis 70 000. Kajaanin ammattikorkeakoulu on tehnyt päätöksen rahoittaa hanketta 20 000 eurolla. RKO hakee hankekumppania 12 000 euron rahoitukselle. Kaupunginhallitus päätti, että Ylivieska osallistuu hankkeeseeni 38 000 eurolla, joka varataan vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin,

Päätös oli Ylivieskan kaupungin strategian mukainen. Strategiassa Kasvun kaupunki 2030 on yhdeksi pääteemaksi nostettu koulutuksesta osaamista. Tällöin edistetään uudenlaista muuntokoulutusta sekä monimuotokoulutusta, mahdollistetaan korkeakouluopinnot alueella yhteistyössä eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, kehitetään yhteistyötä edelleen alueen oppilaitosten kanssa muun muassa erilaisten hankerahoitusten hyödyntämiseksi.

Ohjelmointikoulutuksen käynnistämistarve tuli seutukaupunkiverkostossa tietoon Ylivieskan Kehityspalvelut YTEK Oy:n Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeen yhteydessä. Siinä on järjestetty jo aiemmin kohdennettua koulutusta yrityselämälle myös uusimmista teknologisista ratkaisuista. Koulutuskumppaniksi on kilpailutuksen valittu Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Musiikkiopiston taloudenhoitajan toimen voi täyttää vuoden 2021 alusta. Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan.

Kaupunginhallituksen edustajaksi hyvinvoinnin toimialan organisoitumista ja palvelurakennetta valmistelevaan työryhmään nimettiin vihreiden Eveliina Autio.