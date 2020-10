Kallion infektiolääkäri Arto Nieminen: Maskia voi käyttää myös varman päälle - Syyslomakaudella korostuu koronaohjeiden tarkka noudattaminen, mukana erillinen juttu maskien oikeaan käyttöön

Koronaviruksen tartuntariski voi kasvaa syysloman aikana etenkin, jos ihminen joutuu väenpaljouksiin. Jokilaaksojen syysloma alkaa ensi viikolla, etelässä alkoi jo tällä viikolla. Kalajoelle ja muuallekin Ylivieskan seudulle syysloma voi tuoda jo matkustavaisia etelämpää Suomesta.

THL on edellyttänyt, että syysloman aikana suomalaiset kiinnittävät erityistä huomiota turvaväleihin, hygieniaan ja maskien käyttöön. THL:n maskisuositus koskee myös peruspalvelukuntayhtymä Kallion aluetta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion infektiolääkäri Arto Nieminen toteaa, että tärkeintä on pitää turvavälit. Hänen suosituksensa on, että muihin ihmisiin pidettäisiin julkisilla paikoilla kahden metrin turvaetäisyys.

– Kun kyse on fyysisessä läheisyydessä tarttuva tauti, turvaetäisyyden säilyttämisellä on merkitystä. Sen pitäminen riittävän suurena on yksittäistä asioista tärkein, mikä auttaa tartuntataudin leviämisen ehkäisemisessä, hän pohtii.

Aina riittävän turvavälin pitäminen ei onnistu. Mikäli tietää menevänsä ruuhkaiseen paikkaan, ja eikä pysty pitämään siellä riittävää turvaväliä, silloin Nieminen suosittaa käyttämään maskia.

– Maskia voi mielestäni käyttää myös varman päälle. On nimittäin tutkimusnäyttöä ja käytännön kokemusta Suomessakin, että kirurgisten suu- ja nenäsuojainten käytöstä on ollut hoitotilanteessa hyötyä tartunnan leviämisen ehkäisyssä. Kirurgiset suu- ja nenäsuojukset on tarkoitettu ammattikäyttöön ja niillä on CE-laatumerkintä, kansalaisten omat maskit ovat kuitenkin vapaa-ajan käytössä ajamassa samaa asiaa.

Jos hoitohenkilökunnan jäsen on tietämättään jostain syystä kohdannut tartunnan saaneen ilman kirurgista kasvosuojainta, hän on todennäköisemmin saanut tartunnan kuin sellainen, joka on sairastuneen kanssa suojainta käyttänyt.

– Olennaista maskin käytössä on, ettei sitä koskettele käytön aikana. Se laitetaan nauhoista kerralla hyvin päälle. Kun käyttö päättyy, se poistetaan nauhoista. Kertakäyttöinen heitetään pois ja kankainen laitetaan pestäväksi. Maskia ei saa laittaa välillä taskuun ja ottaa sitten uudelleen käyttöön.

Kun on ottanut maskin pois, heti sen jälkeen on syytä pestä kädet.

Kalajokilaakson oma koronatilanne on vielä onneksi rauhallinen. Yksittäisiä tartunnan saaneita on ollut, niitä on saatu koronavirus alueen ulkopuolelta.

– Jos ihmiset käyttävät maalaisjärkeä, kaikki menee hyvin. En lähtisi lomailemaan sinne, missä on ollut tunnettuja koronatapauksia, kuten Vaasassa. On eroa riskeissä: viettääkö syyslomaansa perheen kanssa vaeltamassa erämaassa vai lähteekö käymään Helsingin baareissa.

Hyvään tautitilanteeseen Kalajokilaaksossa on vaikuttanut se, että annettuja viranomaisohjeita on noudatettu pääsääntöisesti hyvin. Hengitystiehytoireisena ei ole menty töihin, kouluun tai päiväkotiin.

– On kuitenkin ollut sellaistakin, että työnantaja on vaatinut työntekijää sairaana töihin. Kun se on tullut tietoon, olemme pyrkineet puuttumaan asiaan. Jos kyse on ollut pelkästään flunssasta, sellaisenkaan leviäminen ei ole nyt toivottavaa, koska jokainen hengitystieinfektio aiheuttaa työstä poissaloja ja edellyttää yleensä koronavirustestausta. Entä sitten, jos syksyn edetessä ensiksi sairastetaan influenssa ja sitten päälle koronavirus. Ensin toinen tauti heikentää ihmisen vastustuskykyä ja sitten tulee monella rankaksi taudiksi osoittautunut korona.

THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta on syysloman edellä muistuttanut, että ruskaretkiltä useisiin kuntiin eri puolille Suomea palanneet tartunnan saaneet ovat esimerkki siitä, miten tautia voi levitä alueille, joilla koronavirusta ei ole hetkeen todettu.

– Koronavirustartuntojen määrä voi yksittäisestäkin altistumistilanteesta nousta suureksi, kun palataan kotikuntaan ja jatkotartuntoja ehtii tapahtua esimerkiksi lähipiirissä ennen selkeiden oireiden alkamista.

