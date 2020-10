- Miten on alueemme tilanne nyt, kun turkistarhaus halutaan lopettaa ja turvetuotanto ajaa alas? kysyy lukijoiden palstalla Tuomo Taka-Eilola hallituksen työllisyystavoitteita käsittelevässä kirjoituksessaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eduskunta käy keskustelua ensi vuoden budjetista ja lupailee 31–36 000 uutta työpaikkaa. Miten on alueemme tilanne nyt, turkistarhaus halutaan lopettaa ja turvetuotanto ajaa alas. Paljonko katoaa työpaikkoja kokonaisvaikutuksineen? Millä korvataan katoavat työpaikat ja miten turvataan yrittäjien toimeentulo? Taitaa olla aika vähän kysyntää ko. laitteille markkinoilla, eikä kyse ole aivan pikkurahan koneista.

Missä ovat alueemme hallituspuolueiden edustajat? Alkaneet aivan mykiksi. Vihreiden apupuolueena kuunnellaan kiltisti cityvihreiden ajatuksia. Kepun Hannu Hoskonen on ainoana kritisoinut ääneen turve-esitystä: "Karmea päätös ja keskustan kuoleman tie." No, siihen pysähtyi Hoskosen herrahissi kepussa, kiitos kuitenkin kun oli kansan- eikä puolueenedustaja.

Olen mielenkiinnolla odottanut vastinetta Sitralta Elina Hannulan asialliseen kirjoitukseen 21.8.2020. Aikaa on jo kulunut niin, että tuskin kuuluu mitään, vaikeaahan tosiasioihin on keksiä perusteluja.

Onkohan Sitran tutkijat katsoneet Elokapinan "Elinan "opetusvideon: "On meidän etu, jos reaktiot meidän aktiota kohtaan on kohtuuttomia, koska silloin me saadaan suuren yleisön sympatia." Tarkoitus pyhittää keinot ja turvetuottajat halutaan syyllistää ilmastonmuutoksen pahimmiksi toteuttajiksi.

Maataloustuottajia on kuritettu useamman vuoden ajan. On julkinen salaisuus, että jos Venäjä-pakotteista luovuttaisiin, maataloustuotteita saisi menemään Venäjälle pilvin pimein. Mutta kun EU:lle kumartaa, joutuu maataloustuottajille pyllistämään. On päivänselvää, ettei Venäjä tule luopumaan Krimin niemimaasta vaikka pakotteita pidetään yllä maailman tappiin saakka. Väitän, että suomalainen maataloustuottaja maksaa kalleimman laskun pakotteista.

Cityvihreä ei ymmärrä, miten lämpöä tuotetaan ja mistä elintarvikkeet saa alkunsa. Lämpöä tulee kun patterin termostaattia vääntää isommalle ja jos nälkä on, kaupasta saa hyllystä ruokaa. Mieluumminko siis kivihiiltä kattiloihin ulkomailta, ja ruokaa ulkomaita? Silläkö hiilijalanjälki kutistuu?

Eihän tässä nyt mitään uutta kyllä ole, kepuvetoisen hallituksen aikana "Ylivieskan miniä" lopetti Oulaskankaan synnytysosaston. Visalan sairaala lopetettiin, Centriaa on näivetetty. Näin on kadonnut satoja työpaikkoja, ja vielä kepun kannattajien ydinalueella.

Kunhan saadaan Visalan kiinteistöt maan tasalle, tämäkin asia unohtuu. kuten E.Elsilä kirjoitti. Poissa silmistä, poissa mielestä. Kyllä kansa unohtaa.

Tuomo Taka-Eilola

Alavieska (ps.)